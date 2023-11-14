Крупный спонсор Eesti 200 призвал бойкотировать выборы председателя партии: „Это какой-то фарс, а не демократия!“

„В результате скверного руководства, наша партия находится в глубоком кризисе“, — написал Хелениус своим коллегам по партии.

„Однако это не означает, что мы должны наступить на горло внутрипартийной демократии. Нынешние выборы явно являются фарсом. Я призываю вас бойкотировать предстоящие выборы председателя партии. Если в выборах примут участие менее 25% членов партии, я призываю правление партии отменить выборы и объявить новые. Следующие выборы должны быть демократическими, на которых кандидатам будет предоставлено достаточно времени для принятия решений и представления своего видения и принципов членам партии, а членам партии будет предоставлено достаточно времени для выбора предпочтительного кандидата. Вместе с избранием председателя партии должны состояться и выборы нового правления“.

Кандидаты в лидеры на сегодняшний день - министр иностранных дел Маргус Цахкна и оператор Арко Окк. У членов партии была неделя, чтобы представить свою кандидатуру, что, по мнению Хелениуса, слишком мало.

„4-6 недель были бы абсолютным минимумом для того, чтобы члены партии имели возможность принять решение“, - отметил вчера Хелениус.

„То, что произошло, — это, конечно, полный фарс. Старый председатель подал в отставку на прошлой неделе, кандидаты должны были быть представлены в воскресенье, теперь же - в следующее воскресенье выборы. Это фарс, а не способ демократической партии выбирать председателя“.

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