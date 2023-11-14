Сборная Эстонии потеряла перед отборочными матчами еще двух футболистов

На сегодняшний день в составе сборной 23 игрока: Алекс Маттиас Тамм присоединился к команде, а Хенрик Оямаа и Кен Калласте, которые были в первоначальном списке, отсутствуют из-за травм.

Константин Васильев, Тайо Тенисте, Рауно Саппинен, Маркус Соометс, Марко Лукка и Эрко Йонне Тыугьяс также пропустят матчи сборной из-за травм.

Полузащитник Маттиас Кяйт пропустит матч с Австрией из-за трех желтых карточек, полученных в отборочных поединках.

Первый матч ноября мужская сборная проведет в четверг, 16 ноября, со сборной Австрии в рамках отборочного раунда Чемпионата Европы на А. Ле Кок Арене. Через три дня, 19 ноября, они встретятся со Швецией на выезде.

Состав сборной Эстонии на ноябрьские игры:

Вратари

Карл Якоб Хейн (13.04.2002) – Арсенал (Англия)

Матвей Игонен (02.10.1996) – Хебар (Болгария)

Карл Андре Валлнер(28.02.1998) – Левадия

Защитники

Кароль Метс (16.05.1993) – Санкт-Паули (Германия)

Йоонас Тамм (02.02.1992) – Ботев (Болгария)

Артур Пикк (05.03.1993) – Одра (Польша)

Мяртен Кууск (05.04.1996) – Уйпешт (Венгрия)

Максим Паскочи (19.01.2003) – Грассхоппер (Швейцария)

Михаэль Лиландер (20.06.1997) – Флора

Расмус Пеэтсон (03.05.1995) – Левадия

Эдгар Тур (28.12.1996) – Левадия

Полузащитники и нападающие

Сергей Зенёв (20.04.1989) – Флора

Хенри Аниер (17.12.1990) – Ли Ман (Гонконг)

Маттиас Кяйт (29.06.1998) – Рапид Бухарест (Румыния)

Власий Синявский (27.11.1996) – Словацко (Чехия)

Мартин Миллер (25.09.1997) – Флора

Маркус Поом (27.02.1999) – Шэмрок Роверс (Ирландия)

Георгий Тунёв (17.04.2001) – Пескара (Италия)

Богдан Ващук (04.10.1995) – Вождовац (Сербия)

Рокко Роберт Шейн (14.07.2003) – Дордрехт (Нидерланды)

Мартин Веткал (21.02.2004) – Рома (Италия)

Алекс Тамм (24.07.2001) – Нымме Калью

Оливер Юргенс (10.05.2003) – Уйпешт (Венгрия)

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