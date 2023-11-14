Приготовьте спортивную одежду! Эрки Ноол даст в Таллинне бесплатную тренировку
В этом году таллиннское „Спортивное утро“ состоится уже в девятый раз и охватит все части города — занятия пройдут в трех крытых холлах и двух центрах зимнего плавания. 23 ноября принять участие в физкультурном мероприятии можно будет и в столичных детских садах и школах. Поскольку Эрки Ноол не сможет быть везде одновременно, тренировки в этот день проведут также другие звезды спорта.
Тренировки в зале
В Cпортивном центре Сыле спортивными приемами поделятся чемпионы Эстонии и члены столичной волейбольной команды номер один Selver/TalTech. Олимпийский чемпион Эрки Ноол и чемпионка Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях Ксения Балта проведут занятия в Ласнамяэском легкоатлетическом холле. В Спортивном доме Кристийне проведет тренировку мэр Таллинна Михаил Кылварт, инициатор „Спортивного утра“, по словам которого цель мероприятия в том, чтобы предложить горожанам возможность открыть для себя или напомнить себе о пользе утренних занятий спортом под руководством опытных тренеров.
В 2025 году Таллинн станет Спортивной столицей Европы. Спорт всегда был для города приоритетом. Не только большой спорт, а прежде всего детский и юношеский спорт.
Примите участие в программе зимнего плавания в Пирита и Нымме!
В рамках „Спортивного утра“ в Пиритаском центре зимнего плавания и в уличном бассейне Ныммеского спортивного центра инструкторы будут ждать как опытных моржей, так и тех, кто не купался с июля. Новичкам дадут советы, как приступить к зимнему плаванию, чтобы не отморозить нос, после плавания можно будет пойти в горячую сауну, и затем уже в бодром настроении приступать к дневным делам.
„Спортивное утро“ состоится в четверг, 23 ноября, с 8 до 9 утра. Все участники тренировок получат в подарок сумку для обуви и абонемент на 10 посещений в один из столичных бассейнов. Гостей ждут также полезные смузи.
Видеотренировки в школах и детских садах
Подрастающее поколение эстонского спорта сможет принять участие в „Спортивной минутке“. Эффективные упражнения школьникам покажет олимпийский чемпион и чемпион мира Герд Кантер. А дети таллиннских детских садов смогут провести спортивное утро вместе с Лотте и Роози.