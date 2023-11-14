Приготовьте спортивную одежду! Эрки Ноол даст в Таллинне бесплатную тренировку

Тренировки в зале

В Cпортивном центре Сыле спортивными приемами поделятся чемпионы Эстонии и члены столичной волейбольной команды номер один Selver/TalTech. Олимпийский чемпион Эрки Ноол и чемпионка Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях Ксения Балта проведут занятия в Ласнамяэском легкоатлетическом холле. В Спортивном доме Кристийне проведет тренировку мэр Таллинна Михаил Кылварт, инициатор „Спортивного утра“, по словам которого цель мероприятия в том, чтобы предложить горожанам возможность открыть для себя или напомнить себе о пользе утренних занятий спортом под руководством опытных тренеров.

В 2025 году Таллинн станет Спортивной столицей Европы. Спорт всегда был для города приоритетом. Не только большой спорт, а прежде всего детский и юношеский спорт. Михаил Кылварт

Примите участие в программе зимнего плавания в Пирита и Нымме!

В рамках „Спортивного утра“ в Пиритаском центре зимнего плавания и в уличном бассейне Ныммеского спортивного центра инструкторы будут ждать как опытных моржей, так и тех, кто не купался с июля. Новичкам дадут советы, как приступить к зимнему плаванию, чтобы не отморозить нос, после плавания можно будет пойти в горячую сауну, и затем уже в бодром настроении приступать к дневным делам.

„Спортивное утро“ состоится в четверг, 23 ноября, с 8 до 9 утра. Все участники тренировок получат в подарок сумку для обуви и абонемент на 10 посещений в один из столичных бассейнов. Гостей ждут также полезные смузи.

Тренировки по предварительной регистрации Утренняя зарядка с Михаилом Кылвартом в Спортивном доме Кристийне

Тренировка по волейболу под руководством команды Selver/TalTech в Спортивном центре Сыле

Тренировка с Эрки Ноолем и Ксенией Балтой в Ласнамяэском легкоатлетическом холле

Зимнее плавание в Пиритаском центре зимнего плавания

Зимнее плавание в уличном бассейне Ныммеского спортивного центра Зарегистрируйтесь на тренировку до 22 ноября ЗДЕСЬ.

Видеотренировки в школах и детских садах

Подрастающее поколение эстонского спорта сможет принять участие в „Спортивной минутке“. Эффективные упражнения школьникам покажет олимпийский чемпион и чемпион мира Герд Кантер. А дети таллиннских детских садов смогут провести спортивное утро вместе с Лотте и Роози.