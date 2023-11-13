ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (628-й день) | В США оценили потери ВСУ в войне. Германия планирует удвоить объем военной помощи Украине

Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки „Днепр“ решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра, сообщило „РИА Новости“ со ссылкой на Минобороны России. Вскоре агентство аннулировало эту новость.

Агентство пишет, что утром в понедельник „в нескольких телеграм-каналах“ появилась „информация о попытке захода в Белгородскую область в районе Шебекина украинской ДРГ“.

„Сейчас отдельное интернет-издание пытается разогнать информацию, что у нас с вами на границе в районе Шебекина было напряжение ночью. Еще одна фейковая информация“, — цитирует его ТАСС.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что информация о диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), пытавшейся проникнуть в регион со стороны Украины, не соответствует действительности .

За сутки украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. Подразделения ракетных войск Украины поразили пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, а также три склада боеприпасов.

На марьинском направлении украинские войска отбили 24 атаки в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

На бахмутском направлении российские войска при поддержке авиации проводили штурмовые действия в районах Дубово-Васильевки, восточнее Клещиевки и Андреевки Донецкой области, украинская армия отбила около 10 атак;

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей;

Российские войска нанесли семь ракетных ударов и 34 авиационных удара, а также совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;

После перегруппировки „Днепр“ высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях, цитировало заявление „РИА Новости“.

Из аннулированного сообщения следовало, что речь идет о Херсонской области.

„Рассылка ложного сообщения о „перегруппировке“ войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией“, — заявили изданию РБК в Минобороны России.

РИА Новости могли получить информацию о переброске войск с фейкового аккаунта Минобороны, который, предположительно, ведется с территории Украины.Об этом сообщил изданию „Осторожно, новости“ источник в госагентстве.

В результате обстрела в пригороде Херсона погиб мужчина, ранен двухмесячный ребенок и его мать, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, под артиллерийский обстрел попал автомобиль, в котором „девочка и ее родные возвращались с медосмотра“.

„В результате попадания автомобиль загорелся. 36-летняя мать в тяжелом состоянии находится в больнице. Человек, который был за рулем, погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка. Личность установит экспертиза, поскольку тело выгорело практически дотла“, — говорится в сообщении Клименко.

По данным главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко на 18:00, в Херсонской территориальной общине за день от российских обстрелов погибли три человека и еще 12 получили ранения.

МВД Литвы поручило департаменту миграции начать процедуру лишения российской балерины Илзе Лиепы литовского гражданства, предоставленного в порядке исключения.

„Публичные заявления Илзе Лиепы расцениваются как дискредитирующие государство“, — заявило министерство. Получив ответ Департамента миграции, МВД обратится к президенту Литвы, который примет окончательное решение.