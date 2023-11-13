ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (628-й день) | В США оценили потери ВСУ в войне. Германия планирует удвоить объем военной помощи Украине
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений;
Российские войска нанесли семь ракетных ударов и 34 авиационных удара, а также совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей;
На бахмутском направлении российские войска при поддержке авиации проводили штурмовые действия в районах Дубово-Васильевки, восточнее Клещиевки и Андреевки Донецкой области, украинская армия отбила около 10 атак;
Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области;
Армия РФ не оставляет попыток окружить Авдеевку, ВСУ держат оборону;
На марьинском направлении украинские войска отбили 24 атаки в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
ВСУ продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском направлении;
За сутки украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. Подразделения ракетных войск Украины поразили пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, а также три склада боеприпасов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что информация о диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), пытавшейся проникнуть в регион со стороны Украины, не соответствует действительности.
„Сейчас отдельное интернет-издание пытается разогнать информацию, что у нас с вами на границе в районе Шебекина было напряжение ночью. Еще одна фейковая информация“, — цитирует его ТАСС.
Агентство пишет, что утром в понедельник „в нескольких телеграм-каналах“ появилась „информация о попытке захода в Белгородскую область в районе Шебекина украинской ДРГ“.
Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки „Днепр“ решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра, сообщило „РИА Новости“ со ссылкой на Минобороны России. Вскоре агентство аннулировало эту новость.
После перегруппировки „Днепр“ высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях, цитировало заявление „РИА Новости“.
Из аннулированного сообщения следовало, что речь идет о Херсонской области.
„Рассылка ложного сообщения о „перегруппировке“ войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией“, — заявили изданию РБК в Минобороны России.
РИА Новости могли получить информацию о переброске войск с фейкового аккаунта Минобороны, который, предположительно, ведется с территории Украины.Об этом сообщил изданию „Осторожно, новости“ источник в госагентстве.
В результате обстрела в пригороде Херсона погиб мужчина, ранен двухмесячный ребенок и его мать, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, под артиллерийский обстрел попал автомобиль, в котором „девочка и ее родные возвращались с медосмотра“.
„В результате попадания автомобиль загорелся. 36-летняя мать в тяжелом состоянии находится в больнице. Человек, который был за рулем, погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка. Личность установит экспертиза, поскольку тело выгорело практически дотла“, — говорится в сообщении Клименко.
По данным главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко на 18:00, в Херсонской территориальной общине за день от российских обстрелов погибли три человека и еще 12 получили ранения.
МВД Литвы поручило департаменту миграции начать процедуру лишения российской балерины Илзе Лиепы литовского гражданства, предоставленного в порядке исключения.
„Публичные заявления Илзе Лиепы расцениваются как дискредитирующие государство“, — заявило министерство. Получив ответ Департамента миграции, МВД обратится к президенту Литвы, который примет окончательное решение.
Илзе Лиепа — дочь артиста советского балета Мариса Лиепы, одного из самых известных представителей Латвии. В 2000 году она в порядке исключения получила литовское гражданство, так как более 10 лет танцевала с литовским артистом Пятрасом Скирмантасом.
Брифинг Минобороны РФ. Главное:
На купянском направлении российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка и Тимковка Харьковской области;
Армия РФ отразила четыре атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения „Азов“ и 15-го полка нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской области;
На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Клещиевка Донецкой области;
Российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Раздоловка и Богдановка Донецкой области;
На Запорожском направлении российская группировка войск отразила атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Российские силы ПВО сбили десять украинских дронов в районах населенных пунктов Райгородка, Сергеевка Луганской области, Спорное, Марьинка Донецкой области, а также Новое Запорожской области и Новые Лагери Херсонской области.
США выкупили у Иордании для Украины 60 самоходных зенитных установок Gepard, сообщает нидерландское издание De Telegraaf. Речь идёт о 60 установках немецкого производства, которые Нидерланды продали Амману в 2013 году. Американское правительство выкупило их за 110 млн. Евро. У Киева есть на вооружении 49 машин Gepard, поставленных Германией. В основном они используются для уничтожения низколетящих целей. Применение СЗУ Gepard позволяет экономить боеприпасы для более дорогих систем ПВО, таких как Patriot или Iris-T.
Германия планирует удвоить объем военной помощи Украине в 2024 году — с четырех до восьми миллиардов евро. Как пишут агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники, правящая коалиция канцлера Олафа Шольца достигла принципиальной договоренности об удвоении военной помощи. Решение должен одобрить парламент, где коалиции принадлежит большинство.
В Румынии сегодня стартует обучение украинских пилотов на F-16, сообщает DW.На военно-воздушной базе Фетешти министр обороны Румынии Анджел Тилвар вместе с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен откроют сегодня Европейский учебный центр F-16, где будут обучаться украинцы. Программа продлится около полугода. Накануне Нидерланды отправили в Румынию первые пять F-16.
Чиновники США оценивают потери Вооруженных сил Украины в войне с Россией примерно в 190 тысяч военнослужащих. Погибли не менее 70 тысяч человек, получили ранения до 120 тысяч человек, сообщает британский журнал The Economist. Издание не уточняет, откуда у него такие данные. Оценки потерь ВСУ приводятся в статье, посвященной изменению рынка труда в Украине на фоне российского вторжения и мобилизации мужского населения страны.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщает об уничтожении в понедельник пяти российских разведывательных беспилотников на южном направлении. По данным военных, 13 ноября силы украинской ПВО сбили три дрона „Мерлин-ВР“ и два „Орлана-10“. Четыре беспилотника уничтожены в Херсонской области и еще один — в Николаевской.
Министерство обороны Украины рассматривает возможность увольнения трех командующих ВСУ, сообщает „Украинская правда“ со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве страны.
По словам собеседников журналистов, министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск „Таврия“ Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.
На увольнении Остащенко ранее настаивали парамедики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением Сил обороны Украины. Что может стать причинами увольнения Тарнавского и Наева, не уточняется. По данным УП, Наев может стать одним из главных фигурантов дела о „сдаче“ южных регионов Украины в 2022 году.
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