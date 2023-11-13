Ушел из жизни легендарный тренер эстонского баскетбола

„Юри [Нейссаар] был многолетним тренером тартуской баскетбольной школы, воспитанниками которой стали многие игроки сборной Эстонии, баскетбольные судьи и тренеры. Под его руководством команда „Тарту/Дельта“ стала чемпионом и обладателем Кубка Эстонии в сезоне 2000/2001. Его страстная работа - одна из причин, по которой тартуский баскетбол начала 2000-х остался в памяти болельщиков“, - говорится в сообщении тартуской команды в Facebook. „Вклад Юри Нейссаара также заметен и в текущей баскетбольной жизни Тарту и всей Эстонии“.

Нейссаар родился в 1958 г. и начал заниматься баскетболом в Выру, будучи учеником Райво Альясте. Он стал чемпионом Эстонии среди юношей, был игроком молодежной сборной Эстонии и дублирующей команды „Калева“ в 1975-76 гг.

С 1979 по 2000 год Нейссаар работал тренером в Тартуской баскетбольной школе, а с 2000 по 2009 год — в баскетбольном клубе „Таба-89“. В 2000–03 годах был главным тренером команды „Тартуского университета/Дельта“ (с 2001 „Тартуского университета/Рок“).

Нейссаар тренировал „Асто“, ставший серебряным призером чемпионата Эстонии в 1992 году, баскетбольный клуб „Тарту“, завоевавший серебро в 1996 году и бронзу в 1997 году, „Тарту/Рок“ (TÜ/Rock), выигравший кубок и чемпионат в 2001 году, „Тарту/Дельта“, выигравший чемпионат в 2002 году и бронзу в 2003 году, и „Фаусто“, завоевавший бронзу в 2008 году. С 2008 года он был тренером тартуского „Калева“.

Спортивные редакторы Delfi и Eesti Päevaleh присоединяются к команде из Тарту и выражают глубочайшие соболезнования семье и близким Юрия Нейссааре.

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