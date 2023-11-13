Нападающий нарвского „Транса“ стал лучшим бомбардиром ЧЭ по футболу

Завершившийся чемпионат Эстонии по футболу — дебютный для уроженца Тарту в составе „Транса“. В рамках Премиум-лиги он забил 16 голов в 36 матчах.

На втором месте в списке лучших бомбардиров завершившегося чемпионата Эстонии по футболу оказался 39-летний полузащитник „Флоры“ Константин Васильев. У игрока сборной Эстонии 14 забитых мячей в 32 матчах. На третьей строчке — нападающий „Левадии“ Молло Бессала. У него 13 голов в 36 матчах.

В нарвский „Транс“ Тристан Коскор перешел в феврале из кипрского клуба „Пейя 2014“. Ранее в своей карьере он представлял также тартускую „Таммеку“, куда неоднократно возвращался по ходу карьеры.

„Невероятно, правда! Когда я подписывал контракт с „Трансом“, я не думал, что стану лучшим бомбардиром и обладателем Кубка Эстонии. Если оглянуться на прошедший сезон и спокойно его проанализировать, то я очень рад этому достижению. Большое спасибо всему клубу за доверие. Это также награда для игроков и тренеров.

Но если посмотреть на весь сезон, то явно нельзя быть довольным. Я думаю, что клуб, город Нарва и все жители хотели бы, чтобы мы боролись за высокие места. В этом году у нас был такой шанс, но мы слишком рано выпали из борьбы“, — сказал Коскор для Soccernet.

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