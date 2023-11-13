ТАСС и РИА Новости сообщили о „перегруппировке“ российских войск у Днепра — а потом аннулировали эти сообщения

Спустя примерно 10 минут после публикации госагентства аннулировали свои новости. В сообщении ТАСС сказано, что заметка о „перегруппировке“ выпущена „ошибочно“.

В Минобороны РФ назвали „провокацией“ сообщения о „перегруппировке“. „Рассылка ложного сообщения о „перегруппировке“ войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией“, — заявили РБК в Минобороны. Телеграм-канал „Осторожно, новости“ утверждает, что, по данным источника в РИА Новости, агентство получило информацию о переброске войск с фейкового аккаунта министерства обороны РФ, который, „предположительно, ведется с территории Украины“. Другие источники это не подтверждали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал все вопросы российским военным. „Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных“, — сказал представитель Кремля.

Украинская армия назвала сообщения о „перегруппировке“ „информационной операцией против Украины“. Центр национального сопротивления (создан Силами спецопераций ВСУ), в свою очередь, сообщил, что, по информации местных жителей, никаких соответствующих передвижений российских войск не зафиксировано.

Украинская армия к осени 2023 года создала несколько плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области, который контролируют российские войска. В начале ноября ВСУ закрепились в большей части села Крынки и ближайших лесах при поддержке артиллерии и дронов с правого берега Днепра, писала „Медуза“ в недавнем обзоре ситуации на войне в Украине. OSINT-аналитики, а также российские источники заметили в районе Крынок украинскую бронетехнику. О том, что ВСУ заняли Крынки и перебросили туда тяжелую технику, 11 ноября сообщили источники „Би-би-си“ в российской армии.

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