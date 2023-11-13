Президент „Флоры“ вступил в партию Isamaa

„Спортивная политика Эстонии нуждается в переосмыслении, причем как на уровне спорта высших достижений, так и на уровне привычек молодежи. Мы должны больше думать о том, как направить жителей Эстонии, особенно детей, в сторону спорта, и понять более широкий смысл видов спорта. Конечно, все описанное требует вложений, а также инициативы. Я решил присоединиться к Isamaa, чтобы своими советами и влиянием помочь формировать национальную спортивную политику“, - пояснил Похлак.

По словам председателя Isamaa Урмаса Рейнсалу, за последние месяцы в Isamaa пришло несколько человек с опытом руководящей работы из разных слоев общества. „Я приветствую Пелле в наших рядах и поздравляю его с недавним титулом чемпиона Эстонии“, - сказал он.

„Помимо своих спортивных достижений, Пелле проявил себя как общественный лидер в муниципальном совете Козе, и я рад, что команда Isamaa - слово, которое особенно подходит к повседневной работе Пелле, - расширилась. До выборов в местные органы власти остается менее двух лет, и Isamaa создала в Харьюмаа несколько новых отделов, чтобы обеспечить им более сильные позиции, чем когда-либо прежде“, - добавил Ян Трей, региональный руководитель Isamaa в Харьюмаа.

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