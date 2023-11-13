Форменный скандал. Экипировку для российских спортсменов шьют в Украине

Производство этой формы, конечно, сразу прекратили. А в ходе обысков в швейном цехе нашли в общей сложности 150 курток с национальной символикой России. Экипировка похожа на ту, в которой выступают российские горнолыжники. Заказчиком выступала организация Russia Ski Team, сообщает Чемпионат.

Следственные действия в отношении предприятия продолжаются.

„От этого ассортимента мы откажемся“

Ситуацию прокомментировали в Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР). Её глава Леонид Мельников косвенно подтвердил производство экипировки в Украине и рассказал, что носить новую форму, сшитую в Закарпатье, российские горнолыжники не будут.

„Понятно, что то, что произведено на Украине, от этого ассортимента мы откажемся. То, что этот заказ размещён на Украине, я вообще не в курсе. Мы ещё в этом году экипировку не получали. Поэтому для меня так же, как для вас, эта новость неожиданная“, – приводит слова Мельникова „Звезда“.

Известно, что с итальянской фирмой Vist, которая шила форму для сборной команды России, федерация сотрудничала на протяжении многих лет.

Как всё это могло получиться?

Наиболее вероятный вариант – неуместный аутсорсинг. В мире тысячи брендов производят свои товары не в том месте, где расположен их головной офис. У компании Vist, похоже, всё устроено так же. Федерация горнолыжного спорта России заказывала фирменную итальянскую экипировку, а производили её, как оказалось, совсем далеко от Апеннинского полуострова.

При этом стоит отметить, что Vist – известная в мире большого спорта компания. В 1997-м её основали горнолыжники сборной Италии, а сейчас производитель сотрудничает со сборными Великобритании, Ирландии, Болгарии.

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