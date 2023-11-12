ХАМАС прекращает переговоры о заложниках, которые официально и не начинались

Израиль пока что не давал официального согласия даже на непрямые переговоры, которые тем не менее неофициально проходили в Катаре. Речь идет об освобождении израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных в израильских тюрьмах, в основном, женщин.

Высокопоставленные израильские чиновники не исключают возможности заключения подобного соглашения. Считается, что краткосрочное прекращение огня по гуманитарным соображениям стало первым шагом в необъявленном переговорном процессе.

Израиль знает, что ХАМАС готов освободить женщин и детей, оказавшихся в их руках. В обмен ХАМАС требует освобождения пленных, топливо и дополнительную гуманитарную помощь.

Высокопоставленный представитель администрации США подтвердил NBC News, что между Израилем и ХАМАС есть некоторые понимание по поводу возможных вариантов соглашения, которое включает передачу 80 похищенных в Израиле женщин и детей в обмен на палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, но что рассматриваются и другие варианты.

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