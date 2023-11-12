Главный тренер „Левадии“ о втором месте в чемпионате: на сердце больно, но таков футбол

За четыре тура до конца чемпионата Эстонии „Левадия“ возглавляла турнирную таблицу, а таллиннская „Флора“, имея одинаковое количество очков, но была на втором месте из-за личных встреч. Но в завершающей стадии чемпионата „Левадия“ выиграла всего один матч, два свела вничью и один проиграла. Если бы „Левадия“ в последнем туре обыграла „Пайде“, то стала бы чемпионом. Но вместо того, чтобы праздновать чемпионство, пришлось довольствоваться вторым местом.

Торрес подтвердил, что хочет остаться у руля „Левадии“. „Через несколько дней мы сядем за стол переговоров в клубе и все обсудим. Мое желание — продолжить работу в клубе, — сказал он. — Сейчас у меня на сердце больно, но таков футбол“.

Что касается разочарования от упущенного титула, то главный тренер добавил, что это больно, но это часть футбола. „Это сложный момент. Когда проигрываешь в такой ситуации, это больно, но я горжусь игроками. Они упорно сражались в каждой игре, — похвалил он своих подопечных. — Это футбол. Как и в жизни, иногда все идет хорошо, иногда нет. Жаль команду. Ребята помогали мне и упорно трудились каждый день“.

„В начале сезона у нас было много новых игроков, поэтому нам пришлось сыгрываться. Мы были очень хороши на протяжении всего сезона, но результат говорит сам за себя — „Флора“ стала чемпионом. В последнем туре нам очень не повезло — незасчитанный гол в ворота „Вапруса“, поражение от „Калью“. Но мы не можем винить других. Ведь летом мы проиграли „Курессааре“, а в следующей игре сыграли вничью с „Калевом“, — сказал Торрес.

Для „Левадии“ сезон еще не окончен, так как клубу предстоит сыграть с тартуской „Таммекой“ в рамках Кубка Эстонии. Матч состоятся 24 ноября.

„Сейчас нам трудно, но мы должны не опускать руки. Нам еще предстоит сыграть в Кубке, а затем мы сможем думать про следующий год“, — добавил главный тренер „Левадии“.

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