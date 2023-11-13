Канал, в котором травят и шантажируют детей Эстонии, после публикации Delfi проверят модераторы Telegram

Реальные фотографии детей из Эстонии с оскорбительными и нецензурными подписями в последнее время стали появляться в анонимных телеграм-каналах (подробнее на RusDelfi здесь). Несмотря на негодование самих подростков и их родителей, в канале продолжают публиковать посты чаще всего с ненормативной лексикой, а аудитория активно растет. Неужели создать канал в Telegram, который не могут отследить даже в полиции, так легко? И что делать, если фотографии вашего ребенка попали в подобного рода группы? Журналист RusDelfi обратился в пресс-службу Telegram с вопросом, заблокируют ли модераторы канал, где травят и шантажируют детей Эстонии. Что из этого вышло — читайте в нашем материале.