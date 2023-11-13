Канал, в котором травят и шантажируют детей Эстонии, могут закрыть только родители?

Реальные фотографии детей из Эстонии с оскорбительными и нецензурными подписями в последнее время стали появляться в анонимных телеграм-каналах (подробнее на RusDelfi здесь). Несмотря на негодование самих подростков и их родителей, в канале продолжают публиковать посты чаще всего с ненормативной лексикой, а аудитория активно растет. Неужели создать канал в Telegram, который не могут отследить даже в полиции, так легко? И что делать, если фотографии вашего ребенка попали в подобного рода группы? Журналист RusDelfi обратился в пресс-службу Telegram с вопросом, заблокируют ли модераторы канал, где травят и шантажируют детей Эстонии. Что из этого вышло — читайте в нашем материале.
За 10 дней аудитория канала выросла на 6%
Один из новых каналов с самым оскорбительным содержанием появился 20 сентября, сразу же после того, как администрация соцсети закрыла предыдущий. Сейчас там более 5 тысяч участников, и с момента выхода нашей публикации за десять дней аудитория выросла на 6 процентов.
В Telegram есть два вида каналов: публичные (доступны через поиск, подписаться может любой желающий) и закрытые (не отображаются в поиске, подписка возможна только по специальной ссылке‑приглашению от администратора). При желании настройки приватности можно сменить в любое время. Канал, в котором травят и шантажируют русскоязычных детей Эстонии, относится к публичным. Стоит написать в поисковике — и сразу можно посмотреть все сообщения внутри канала.