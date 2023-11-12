Эстоно-латвийская баскетбольная лига: команда „Тартуского университета“ одержала седьмую победу подряд

Команда „Тартуского университета“, выигравшая шесть из восьми своих матчей в этом сезоне, занимает третье место в лиге, а „Виймси“ - последнее с одной победой. Университетская команда выиграла шесть матчей подряд, обыграв в последнем туре „Валмиеру“ со счетом 93:71. Однако, по мнению помощника тренера команды „Тартуского университета“ Олари Наритса, против „Виймси“ нельзя терять бдительность.

„На бумаге многие любители баскетбола, наверное, определились с фаворитом игры, но в спорте достаточно случаев, когда реальная игра может пойти совсем по другому сценарию. В последних играх мы улучшили сыгранность и одержали несколько хороших побед подряд. Если мы будем делать все правильно, то сможем надеяться на победу. В то же время такая молодая и целеустремленная команда, как „Виймси“, может быстро спустить нас с небес на землю в своем родном зале и прервать нашу победную серию“, — сказал Наритс.