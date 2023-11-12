12.11.2023, 16:03
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Команда „Тартуского университета“ сыграет с одним их аутсайдеров эстоно-латвийской баскетбольной лиги
Начало матча в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
В эстонско-латвийской баскетбольной лиге Paf команда „Тартуского университета“ сыграет в гостях с клубом „Виймси“. Начало матча в 17:00.
Команда „Тартуского университета“, выигравшая шесть из восьми своих матчей в этом сезоне, занимает третье место в лиге, а „Виймси“ - последнее с одной победой. Университетская команда выиграла шесть матчей подряд, обыграв в последнем туре „Валмиеру“ со счетом 93:71. Однако, по мнению помощника тренера команды „Тартуского университета“ Олари Наритса, против „Виймси“ нельзя терять бдительность.