Баскетбол
12.11.2023, 15:03

СЕЙЧАС на DELFI TV | Отборочный турнир ЧЕ: женская сборная Эстонии по баскетболу играет с Великобританией

 
Женская сборная Эстонии по баскетболу
Женская сборная Эстонии по баскетболу
ФОТО: FIBA

Во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы женская сборная Эстонии по баскетболу сыграет дома с Великобританией. Матч начнется в 16:00.

Эстония подходит к чемпионату Европы со смешанными чувствами. С одной стороны, это был благоприятный жребий для нашей сборной, так как в группе D не было очень сильных баскетбольных стран. Дания и Швеция не попали на последний чемпионат Европы, а Великобритания - попала, но в предыдущем отборочном цикле сборная Эстонии обыграла ее дома со счетом 72:69. С другой стороны, в Эстонию не смогли приехать пять ключевых игроков из университетской лиги NCAA.

Эстония начала отборочный турнир с достаточно крупного поражения. На выезде им удалось навязать борьбу Дании только в стартовой четверти, которую они проиграли со счетом 14:18. Перед перерывом Эстония проигрывала со счетом 27:39, но третью четверть хозяева площадки начали с мощного рывка 24:0, и на этом игра закончилась. В итоге Эстония проиграла со счетом 53:81.

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