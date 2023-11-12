СЕЙЧАС на DELFI TV | Отборочный турнир ЧЕ: женская сборная Эстонии по баскетболу играет с Великобританией

Эстония подходит к чемпионату Европы со смешанными чувствами. С одной стороны, это был благоприятный жребий для нашей сборной, так как в группе D не было очень сильных баскетбольных стран. Дания и Швеция не попали на последний чемпионат Европы, а Великобритания - попала, но в предыдущем отборочном цикле сборная Эстонии обыграла ее дома со счетом 72:69. С другой стороны, в Эстонию не смогли приехать пять ключевых игроков из университетской лиги NCAA.