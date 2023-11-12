Кристина Каллас не будет баллотироваться на пост председателя Eesti 200

По словам Каллас, настали сложные времена как для правительства, так и для Eesti 200, поскольку Эстонию необходимо вывести из кризиса.

„В такие моменты очень важно, чтобы лидеры установили четкие приоритеты и цели по выходу из кризисов. У нас кризис образования, который возник в результате десятилетий непринятия решений. Я считаю, что разрешение кризиса образования является моим абсолютным приоритетом, в связи с чем я решила не баллотироваться сейчас в председатели Eesti 200. Невозможно выполнить две большие задачи одновременно так, чтобы обе были выполнены правильно и хорошо“, – сказала Каллас.

Она также отметила, что Eesti 200 на предстоящий год нуждается в лидере, который сможет объединить партию как команду и работать над достижением общей цели.

„Некоторое замешательство после прихода к власти, вызванное приходом в правительство в очень трудное время, бюджетный кризис, политический тупик в Рийгикогу... Необходимо заново объединить всю партию, чтобы действовать во имя тех целей, которые были написаны для Эстонии в нашей предвыборной платформе. Правительству предстоит принять очень трудные решения, чтобы остановить спад конкурентоспособности эстонской экономики и привести в порядок государственные финансы, а также восстановить доверие общества после кризиса“, – сказала Каллас.

На пост председателя баллотируется министр иностранных дел Маргус Цахкна вместо Лаури Хуссара, который подал в отставку с поста главы партии. Члены Рийгикогу Лийза Пакоста и Хендрик Террас еще не сообщили, хотят ли баллотироваться на этот пост.

Общее собрание Eesti 200 соберется выбирать нового председателя 19 ноября, кандидатов необходимо представить 12 ноября.

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