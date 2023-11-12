Прощай Олимпиада? Сборная Эстонии по фехтованию проиграла Украине на этапе Кубка мира

Женская сборная Эстонии может набрать олимпийские очки еще в четырех соревнованиях. Шансы команды, завоевавшей золотые медали в Токио, на попадание на летние Олимпийские игры 2024 не безнадежны, но для этого необходимо как минимум дважды попасть в тройку лучших на этапе Кубка мира.

В первом туре Эстония, которая занимает 11-е место в мировом рейтинге, встречалась с Великобританией (28 место). Первая мини-битва между Эрикой Кирпу и Сьюзен Мария Сика завершилась вничью 1:1, но с этого момента инициативой завладели эстонские фехтовальщицы. Победив Катрина Смит Тейлор, Ирина Эмбрих вывела Эстонию вперед (5:3), а после мини-битвой между Нелли Дифферт и Джулии Карон Эстония выигрывала со счетом 9:4.

Хотя Кирпу потом проиграла Смитх Тейлор со счетом 1:4, другие эстонские фехтовальщицы сохраняли преимущество в счете. Тем временем вместо Кирпу в предпоследнем мини-поединке на дорожку для боя вышла Юлия Беляева и Эстония выигрывала со счетом 26:22. Последней на дорожку вышла Ирина Эмбрих, которая выиграла со счетом 9:6 и Эстония одержала итоговую победу со счетом 35:28.

Поединок с Украиной был прерван из-за отключения электричества

В 1/16 финала Эстония встретится с Украиной, которая занимает шестое место в мировом рейтинге. Сборная Украины - одна из самых серьезных претенденток на последнюю олимпийскую путевку среди женщин, поэтому победа была бы очень важна. К сожалению, Эстония начала неудачно: Эмбрих проиграла первый мини-поединок 0:3 Бежуре Фейби, а Дифферт - 0:2 Владе Харьковой. Первое результативное очко Эстонии принесла Беляева в поединке против Елены Кривицковой, но после трех раундов счет стал 4:9 в пользу Украины.

Сборная Украины, занявшая шестое место на чемпионате мира этим летом, сумели сохранить отрыв и перед последними тремя мини-поединками выигрывала у Эстонии со счетом 18:13. Вышедший затем на дорожку Дифферт сумела дать бой Инне Бровковой, но затем в зале погас свет.