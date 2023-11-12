ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (627-й день) | Российские военные ударили по областной библиотеке в Херсоне. Германия готовится удвоить военную помощь Украине

По его словам, Киев „провоцирует недовольство“ стран Запада и осложняет свои отношения с ним, организуя покушения на территории России либо подконтрольных ей территорий Украины.

Об этом пишет в статье на Times сотрудник Королевского института по исследованию вопросов безопасности Марк Галеотти.

Растет напряженность между спецслужбами Украины с одной стороны и США с Великобританией - с другой

Погибших и пострадавших в результате обстрела нет.

Как сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин, в здании возник пожар, который тушили более полутора часов.

Войска РФ нанесли утром 12 ноября новый удар по Херсону, в результате которого была серьезно повреждена областная библиотека имени Гончара.

Еще одна Х-59, а также ракета „Искандер-М“ ударили по территории области — „без критических разрушений и пострадавших“.

Три ракеты, по данным украинских военных, были запущены по Николаевской области. Одну ракету типа Х-59 удалось сбить средствами ПВО. Обломки сбитой ракеты повредили несколько жилых домов. Люди не пострадали.

Силы обороны юга Украины сообщили подробности ракетного удара, который российские войска нанесли в ночь на 12 ноября.

ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и ведение наступательной операции на мелитопольском направлении, „наносят войскам РФ потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта“.

Российские войска пытаются наступать на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском, шахтерском и запорожском направлениях. Успеха не имеют.

Ночью российские войска нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив две управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету „Искандер-М“. Одна ракета Х-59 была сбита силами ПВО.

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Войска РФ нанесли один ракетный и 63 авиационных удара, 64 раза обстреляли из реактивных систем залпового огня позиции украинских сил и населенные пункты.

В результате обстрела Днепровского района Херсона один человек погиб, еще один ранен, сообщил глава военной администрации города Роман Мрочко.

Под удар, сообщил он, попала жилая застройка. 64-летний местный житель, находившийся во время во дворе, получил тяжелые ранения и умер до того, как его успели доставить в больницу. 64-летняя женщина, находившаяся в доме, также была ранена, сейчас она в больнице, написал Мрочко.

Российское командование после новой атаки Украины на Черноморский флот переместило из Крыма еще два корабля

Как сообщил в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, два десантных корабля из Крыма отправлены в Туапсе.

„Те два десантных корабля не так велики, но и не малы на самом деле. А учитывая, где они стояли, это для россиян очередная существенная потеря. И один из результатов наших атак — это очередное перемещение кораблей. Теперь они уже добрались до Туапсе“, — цитирует Плетенчука „Украина Сейчас“.

Германия готовится удвоить военную помощь Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В будущем году на эти цели из бюджета ФРГ собираются потратить 8 миллиардов евро.

Если бундестаг одобрит оказание дополнительной поддержки Украине, то, отмечает издание, расходы Германии на оборону превысят 2% ВВП — планку минимальных трат на эти цели, установленную для стран-членов НАТО.

Германия — ключевой союзник Украины в Европе. По объему оказанной Украине помощи она уступает лишь США.

Сырский: российская армия активизировалась под Бахмутом

Командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский написал в своем телеграм-канале, что российские войска пытаются отбить ранее занятые ВСУ позиции под Бахмутом. Ранее сегодня о новых атаках российской армии к югу от Бахмута говорил пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.