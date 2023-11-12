ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (627-й день) | Российские военные ударили по областной библиотеке в Херсоне. Германия готовится удвоить военную помощь Украине
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Войска РФ нанесли один ракетный и 63 авиационных удара, 64 раза обстреляли из реактивных систем залпового огня позиции украинских сил и населенные пункты.
Ночью российские войска нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив две управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету „Искандер-М“. Одна ракета Х-59 была сбита силами ПВО.
Российские войска пытаются наступать на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском, шахтерском и запорожском направлениях. Успеха не имеют.
ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и ведение наступательной операции на мелитопольском направлении, „наносят войскам РФ потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта“.
Силы обороны юга Украины сообщили подробности ракетного удара, который российские войска нанесли в ночь на 12 ноября.
Три ракеты, по данным украинских военных, были запущены по Николаевской области. Одну ракету типа Х-59 удалось сбить средствами ПВО. Обломки сбитой ракеты повредили несколько жилых домов. Люди не пострадали.
Еще одна Х-59, а также ракета „Искандер-М“ ударили по территории области — „без критических разрушений и пострадавших“.
Российские военные ударили по областной библиотеке в Херсоне
Войска РФ нанесли утром 12 ноября новый удар по Херсону, в результате которого была серьезно повреждена областная библиотека имени Гончара.
Как сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин, в здании возник пожар, который тушили более полутора часов.
Погибших и пострадавших в результате обстрела нет.
Растет напряженность между спецслужбами Украины с одной стороны и США с Великобританией - с другой
Об этом пишет в статье на Times сотрудник Королевского института по исследованию вопросов безопасности Марк Галеотти.
По его словам, Киев „провоцирует недовольство“ стран Запада и осложняет свои отношения с ним, организуя покушения на территории России либо подконтрольных ей территорий Украины.
В результате обстрела Днепровского района Херсона один человек погиб, еще один ранен, сообщил глава военной администрации города Роман Мрочко.
Под удар, сообщил он, попала жилая застройка. 64-летний местный житель, находившийся во время во дворе, получил тяжелые ранения и умер до того, как его успели доставить в больницу. 64-летняя женщина, находившаяся в доме, также была ранена, сейчас она в больнице, написал Мрочко.
Российское командование после новой атаки Украины на Черноморский флот переместило из Крыма еще два корабля
Как сообщил в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, два десантных корабля из Крыма отправлены в Туапсе.
„Те два десантных корабля не так велики, но и не малы на самом деле. А учитывая, где они стояли, это для россиян очередная существенная потеря. И один из результатов наших атак — это очередное перемещение кораблей. Теперь они уже добрались до Туапсе“, — цитирует Плетенчука „Украина Сейчас“.
Германия готовится удвоить военную помощь Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В будущем году на эти цели из бюджета ФРГ собираются потратить 8 миллиардов евро.
Если бундестаг одобрит оказание дополнительной поддержки Украине, то, отмечает издание, расходы Германии на оборону превысят 2% ВВП — планку минимальных трат на эти цели, установленную для стран-членов НАТО.
Германия — ключевой союзник Украины в Европе. По объему оказанной Украине помощи она уступает лишь США.
Сырский: российская армия активизировалась под Бахмутом
Командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский написал в своем телеграм-канале, что российские войска пытаются отбить ранее занятые ВСУ позиции под Бахмутом. Ранее сегодня о новых атаках российской армии к югу от Бахмута говорил пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
О крупной атаке в районе Клещеевки российские провоенные каналы сообщали начиная с середины недели. Появлялись сообщения о якобы выходе российских войск на окраину Клещеевки, но фото и видео подтверждения опубликованы не были.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью AP заявил, что Европе будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину“.
По мнению Ринкевича, страны Запада должны предоставить Украине вооружения, о которых она просит. Пока, считает президент Латвии, союзники дали Украине меньше, чем должны.
В то время, как Россия мобилизует ресурсы для затяжной войны, заявил Ринкевич, странам Запада также необходимо к ней подготовиться, уделяя больше внимания обороне и вооружениям.
Украинские военные после наступления плохой погоды рассчитывают перебить пути снабжения россиян, сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона.
„Все же погода внесет свою лепту в ведение боевых действий. Если сейчас пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов. Соответственно и технике двигаться будет труднее“, — цитирует Фитьо „Украинская правда“.
При этом представитель Сухопутных войск отметил, что вне зависимости от погоды „артиллерия как применялась, так и применяться и будет“.
Киево-Печерская лавра „по многочисленным просьбам прихожан“ решила перейти на новоюлианский календарь, как это ранее сделала Православная церковь Украины. Об этом в фейсбуке сообщил исполняющий обязанности наместника лавры архимадрит Авраамий.
По его словам, Киево-Печерская лавра начнет использовать новый календарь с 15 ноября, когда начинается рождественский пост.
Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 года церковь перешла на новоюлианский календарь. Он предусматривает празднование Рождества 25 декабря, а не 7 января.
„Украинская правда“ со ссылкой на Центр национального сопротивления пишет, что бывших наемников из ЧВК Вагнера перебросили под Скадовск в Херсонской области.
Наемников, как утверждается, централизованно не обеспечивают — вопросы снабжения полностью переложены на волонтеров. У бывших наемников также нет транспорта и средств индивидуальной защиты. Российское командование решает, на каких участках дальше использовать бывших наемников.
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