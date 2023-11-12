СМИ: финские пограничники перестали пропускать в страну россиян на велосипедах — их разворачивают на границе

„Запрещено с 9 ноября по всему округу юго-восточной Финляндии“, — ответил финский пограничник на вопрос РИА Новости о возможности въезда из России на велосипеде. С чем связан запрет и на какие пропускные пункты распространяется, собеседник агентства не ответил.

В то же время „Фонтанка“ со ссылкой на очевидцев пишет, что россиян на велосипедах перестали пускать через КПП Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.

„Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули“, — рассказал газете один из читателей.

„Фонтанка“ также отметила, что на сайте пограничной службы Финляндии информации о новом запрете нет. Газета предполагает, что велосипеды могли попасть под запрет вместе с автомобилями с российскими номерами, въезд для которых власти Финляндии закрыли в середине сентября.

В начале сентября Еврокомиссия выпустила разъяснение, как странам — членам ЕС следует применять запрет на ввоз из России большого списка товаров, в том числе автомобилей. После этого Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия и Норвегия запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами.

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