Финляндия подтвердила запрет на въезд в страну из России на велосипедах(16)
Финские пограничники перестали пускать в страну россиян на велосипедах, сообщает „Медуза“ со сслыкой на „Фонтанку“ и РИА Новости. По их данным, запрет начал действовать 9 ноября.
„Запрещено с 9 ноября по всему округу юго-восточной Финляндии“, — ответил финский пограничник на вопрос РИА Новости о возможности въезда из России на велосипеде. С чем связан запрет и на какие пропускные пункты распространяется, собеседник агентства не ответил.
В то же время „Фонтанка“ со ссылкой на очевидцев пишет, что россиян на велосипедах перестали пускать через КПП Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.
„Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули“, — рассказал газете один из читателей.
Комментарий финской погранслужбы
Пограничная служба Финляндии с 9 ноября запретила въезд в страну из России на велосипедах, заявил агентству Yle заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари.
Как пояснил Луккари, с августа резко выросло число людей, пытающихся без въездных документов попасть в Финляндию через пункты пропуска на юго-восточной границе. В общей сложности был зарегистрирован 91 такой случай — это были граждане третьих стран, использовавшие Россию как транзитную страну и просившие убежища в Финляндии.
При этом, отметил Луккари, только за последнюю неделю около 30 нелегальных мигрантов пытались въехать в Финляндию на велосипедах. Поэтому и был введен запрет.
„С точки зрения Финляндии, вполне оправдано сосредоточить контроль на автомобильном транспорте. Это поможет лучше контролировать трафик через границу“, — сказал представитель финской погранслужб.
Луккари уточнил, что ежедневно восточную границу в обоих направлениях пересекают около трех тысяч человек через пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра в Юго-Восточной Финляндии.
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