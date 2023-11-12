ГАЛЕРЕЯ | В ледовом парке Ласнамяэ открылся зимний сезон

„Важным нововведением является то, что в этом сезоне, помимо школьных групп, бесплатно кататься на коньках смогут в парке и пожилые люди. Надеюсь, что все, кто может, воспользуются этой возможностью, чтобы несмотря на холодную погоду оставаться физически активными и здоровыми“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Торжественное открытие ледового парка Ласнамяэ состоялось 11 ноября. На мероприятии выступили эстонские фигуристы Татьяна Бунина и Иван Кузнецов. Самых маленьких фигуристов развлекала Пеппи Длинныйчулок. На месте можно было побаловать себя бесплатными вкусными мини-блинчиками от Kooker. В первый час мероприятия использование катка и прокат коньков были бесплатными.

Ледовый парк Ласнамяэ и в этом году планирует предлагать различные мероприятия для семей с детьми, поэтому имеет смысл следить за новостями и расписанием. Также ледовый парк приглашает на каток школьные группы. Школы могут бесплатно пользоваться катком с четверга по пятницу с 8.00 до 17.00. Необходима предварительная регистрация руководителем группы. Зарегистрироваться можно на сайте Ледового парка https://koolidele.uisupark.ee .

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