ВИДЕО | Сводка за сутки: в Таллинне водитель сбил сразу пятерых несовершеннолетних пешеходов, еще четыре человека получили травмы в результате ДТП

В 18:17 на Э. Вильде теэ, 71а в Таллинне произошло ДТП, в ходе которого 40-летний мужчина на автомобиле Peugeot 108 сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе. Предположительно, 37-летний мужчина переходил проезжую часть на красный свет. Пешехода доставили в больницу.

В 20:45 в поселке Раади в Тартумаа произошло ДТП, в ходе которого 20-летний молодой человек на крутом повороте из-за неправильно выбранной скорости движения на гравийной дороге потерял контроль над автомобилем Saab 9-5 Estate, и тот перевернулся на крышу. Водитель и два пассажира, 18-летний юноша и 16-летняя девушка, были доставлены в больницу. 14-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сиденье в задней части автомобиля, скончалась на месте происшествия.

В 21:19 в Таллинне на Смуули теэ в районе автобусной остановки „Калевипоя“ произошло ДТП, в ходе которого 65-летний мужчина на автомобиле Honda HR-V совершил наезд на пешехода. Предположительно, 14-летний юноша переходил дорогу на красный свет. Его доставили в больницу.

В 21:41 в Таллинне на Пярнуском шоссе, 2 произошло ДТП, в ходе которого 65-летний мужчина на автомобиле Dodge Grand Caravan совершил наезд на пятерых пешеходов - трех 14-летних девушек, 16-летнего юношу и 17-летнюю девушку, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеходов доставили в больницу.

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