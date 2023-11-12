Специалист назвала пять правил хорошего сна для детей. „Люблю, когда мои мамочки находят время для себя“

Сертифицированный консультант Института Семейного Сна Елизавета Новоселова считает, что сон — это одна из основных потребностей человека. „Без сна, еды и воды не выжить. А сон с пробуждениями каждый час в течение нескольких месяцев или лет — это не про здоровый сон. Такой ритм жизни может привести к депрессии, как минимум“.