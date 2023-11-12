Специалист назвала пять правил хорошего сна для детей. „Люблю, когда мои мамочки находят время для себя“
Сертифицированный консультант Института Семейного Сна Елизавета Новоселова считает, что сон — это одна из основных потребностей человека. „Без сна, еды и воды не выжить. А сон с пробуждениями каждый час в течение нескольких месяцев или лет — это не про здоровый сон. Такой ритм жизни может привести к депрессии, как минимум“.
5 правил хорошего сна:
1. Подобрать ребенку комфортный режим сна и бодрствования.
2. Обеспечить спальную зону оптимальными климатическими условиями (влажность воздуха 50-60%, температура воздуха 19-22о С).
3. В комнате, где спит ребенок, должно быть хорошее затемнение.
4. Перед отдыхом (дневной и ночной сон) необходимо расслабить ребенка в ходе подготовительного ко сну ритуала. Это несколько простых, но расслабляющих действий, которые мы совершаем перед засыпанием (чтение книг, массаж, колыбельная, просто пообщаться и т. д.).
5. Научить ребенка засыпать самостоятельно.
Большое интервью с Елизаветой Новоселовой можно прочесть здесь:
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