Washington Post назвала украинского полковника Романа Червинского координатором атаки на „Северные потоки“(32)
Полковник Червинский, игравший центральную роль в атаках на „Северные потоки“, получал приказы от чиновников, докладывавших генералу Залужному, сообщает американское издание The Washington Post.
„Роль этого офицера представляет собой самое прямое на сегодняшний день доказательство причастности руководства вооруженных сил и служб безопасности Украины к скандальному акту саботажа, который породил многочисленные уголовные расследования и который официальные лица США и Запада назвали опасной атакой на энергетическую инфраструктуру Европы“, - пишет газета, слова которой цитируют украинские СМИ.
48-летний полковник Червинский, служивший в ССО Украины, был координатором операции, в его команду входили 6 человек, которые „арендовали парусник под вымышленными именами и использовали глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на газопроводах“. Червинский подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись генералу Валерию Залужному, утверждает издание со ссылкой на анонимные источники. WP пишет, что подрыв трубопроводов „обострил дипломатические отношения с Украиной и вызвал возражения со стороны официальных лиц США“. Сам Червинский через своего адвоката отрицал свою причастность к диверсии в письменном заявлении газетам The Washington Post и Der Spiegel:
„Все предположения о моей причастности к атаке на „Северный поток“ распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований“.
В июне 2022 года голландская разведка MIVD узнала, что Киев планирует атаковать „СП“, после чего ЦРУ через посредника передали Залужному, что США против такой операции. Сам Залужный отрицал этот разговор. В сентябре 2022-го он говорил с Марком Милли: „Он спросил меня: „Вы имеете к этому какое-то отношение?“ Я сказал - „Нет“. Много операций запланировано, много идёт, но тут мы совершенно не при чем“. Представители украинского правительства не ответили на список вопросов об участии Червинского, говорится в тексте статьи.