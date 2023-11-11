Washington Post назвала украинского полковника Романа Червинского координатором атаки на „Северные потоки“

„Роль этого офицера представляет собой самое прямое на сегодняшний день доказательство причастности руководства вооруженных сил и служб безопасности Украины к скандальному акту саботажа, который породил многочисленные уголовные расследования и который официальные лица США и Запада назвали опасной атакой на энергетическую инфраструктуру Европы“, - пишет газета, слова которой цитируют украинские СМИ.

48-летний полковник Червинский, служивший в ССО Украины, был координатором операции, в его команду входили 6 человек, которые „арендовали парусник под вымышленными именами и использовали глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на газопроводах“. Червинский подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись генералу Валерию Залужному, утверждает издание со ссылкой на анонимные источники. WP пишет, что подрыв трубопроводов „обострил дипломатические отношения с Украиной и вызвал возражения со стороны официальных лиц США“. Сам Червинский через своего адвоката отрицал свою причастность к диверсии в письменном заявлении газетам The Washington Post и Der Spiegel:

„Все предположения о моей причастности к атаке на „Северный поток“ распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований“.

В июне 2022 года голландская разведка MIVD узнала, что Киев планирует атаковать „СП“, после чего ЦРУ через посредника передали Залужному, что США против такой операции. Сам Залужный отрицал этот разговор. В сентябре 2022-го он говорил с Марком Милли: „Он спросил меня: „Вы имеете к этому какое-то отношение?“ Я сказал - „Нет“. Много операций запланировано, много идёт, но тут мы совершенно не при чем“. Представители украинского правительства не ответили на список вопросов об участии Червинского, говорится в тексте статьи.