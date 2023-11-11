ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (626-й день) | В Украине не исключили удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ

Россия обстреляла Киев баллистическими ракетами. Средства ПВО отразили атаку. На левом берегу Днепра прогремели взрывы. Горадминистрация просит людей оставаться в укрытиях. До этого украинскую столицу атаковали дронами.

Washington Post назвала украинского полковника Романа Червинского координатором атаки на „Северные потоки“ .

Путин за участие в войне помиловал по меньшей мере 17 человек, совершивших громкие убийства Одним из таких случаев стал выход на свободу жителя Кемерова Владислава Канюса. Он получил 17 лет колонии строгого режима за убийство бывшей девушки, 23-летней Веры Пехтелевой, но был освобожден досрочно для отправки на войну в Украину.

В Украине не исключили удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ как ответ на атаки по энергосистеме

США расширили санкционный список по России, включив в него почти 40 физлиц и десятки компаний. В список попали „Почта Банк“, банк „Русский стандарт“, „Всероссийский банк развития регионов“, ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank.

В Рязанской области 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов после подрыва, пострадали два человека. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Пугачева выложила пост, где ответила на негатив в свой адрес и назвала народ „заложником нынешней ситуации“ В публикации в Instagram певица отметила, что у завистников и клеветников не получится своими „хамскими высказываниями“ оттолкнуть от нее людей. Именно таких людей, написала Пугачева, она называла „рабами и холопами“, а не народ, который, по ее мнению, „заложник нынешней ситуации“. Она попросила не тратить время на „бесполезные попытки“ ее уничтожить, обесценить жизнь или творчество. Она добавила, что выполнила свою миссию и назвала свободу — главным богатством.