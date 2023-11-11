Боррель: поддержка США Украине, скорее всего, уменьшится(8)
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что помощь США Украине может сократиться, поэтому страны ЕС должны быть политически готовы ее компенсировать, передает „Медуза“.
„Мы, европейцы, которые имеют необходимые средства для этого, должны быть готовы, политически выражаясь, продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится“, — сказал Боррель, выступая на конгрессе Партии европейских социалистов в Малаге.
Боррель также признал, что перспективы скорой победы Украины нет, и призвал страны ЕС оставаться едиными и готовыми к продолжительному конфликту, напомнив, что Россия изначально рассчитывала победить „в течение нескольких недель“.
Помимо этого, Боррель отметил, что главной гарантией безопасности, которую ЕС может дать Киеву, является вступление Украины в Евросоюз.