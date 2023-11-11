Боррель: поддержка США Украине, скорее всего, уменьшится

„Мы, европейцы, которые имеют необходимые средства для этого, должны быть готовы, политически выражаясь, продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится“, — сказал Боррель, выступая на конгрессе Партии европейских социалистов в Малаге.

Боррель также признал, что перспективы скорой победы Украины нет, и призвал страны ЕС оставаться едиными и готовыми к продолжительному конфликту, напомнив, что Россия изначально рассчитывала победить „в течение нескольких недель“.

Помимо этого, Боррель отметил, что главной гарантией безопасности, которую ЕС может дать Киеву, является вступление Украины в Евросоюз.