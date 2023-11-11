„Защита страны – долг каждого гражданина“. Учения Okas подошли к концу

Целью учений являлась проверка боеготовности 911-го отряда охраны авиабазы и подготовка личного состава этого соединения. Активная часть сборов началась с комплектации подразделений в четверг. Затем резервисты освежили свои навыки и получили стрелковую подготовку. В последний день учений военнослужащие упражнялись в выполнении боевых задач, а также оттачивали взаимодействие друг с другом.

„Защита страны – долг каждого гражданина. Подобные сборы, когда о начале учений сообщают без предупреждения, позволяют проверить нашу боеготовность. Мы видим, в каком состоянии находятся наши подразделения. В случае необходимости мы вносим поправки, чтобы быть по-настоящему готовыми защищать нашу страну“, – отметил начальник авиабазы подполковник Маанус Нийгуль.

Это третьи проверочные сборы в этому году, крайние подобные учения проводились в мае.

Учения Okas 2023-3 проводятся с целью проверки работоспособности цепочки управления от принятия решения правительством и до сбора резервистов, а также оценки боеготовности отряда охраны авиабазы. Кроме того, Силы обороны регулярно проводят большие и малые учения с длительным периодом уведомления (120 дней) вроде Siil („Ёж“) и Kevadtorm („Весенний шторм“).