Каллас извинилась перед учителями: я понимаю, что обидела, но с госбюджетом у нас большая неразбериха

В четверг на пресс-конференции премьер-министр Эстонии Кая Каллас еще раз повторила, что для более значительного повышения зарплат учителей дополнительного финансирования не будет. Она также отметила, что зарплата учителей выросла в этом году на 24 процента, в то же время в частном секторе зарплата работников повысилась на 10 процентов. По ее словам, нельзя твердо обещать, что в последующие годы деньги будут. Каллас также заявила, что для повышения зарплат, учителя во время забастовки должны убедить людей в необходимости повышения автоналога.

Сегодня Каллас извинилась за свои слова, заявив, что ее заявление было неуместным и неудачным.

„Прежде всего, я от всей души прошу прощения за свое неудачное высказывание на пресс-конференции в четверг, когда отвечала на вопросы журналистов. Я понимаю, что оскорбила учителей, предложив им во время забастовки выступить за введение налога на автомобили, чтобы за счет этого государство могло поднять им зарплаты“, - написала премьер-министр в Facebook.

Кроме того, премьер обосновала, почему заявила об этом. „У нас большая неразбериха с госбюджетом“, - объясняет Каллас и подчеркивает, что, по ее мнению, правительство очень четко расставило приоритеты по зарплатам учителей и условиям труда.

„Разочарование, вызванное из-за такого массивного давления, заставило меня оговориться в своих заявлениях“, - просит понимания Каллас.

Каллас подчеркнула, что каждые дополнительные расходы и повышение заработной платы людей, получающих зарплату в штате, означают большее давление на кошелек налогоплательщика.

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