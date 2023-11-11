Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами

В Киеве около 8.00 в субботу, 11 ноября прогремели взрывы, после чего сработал сигнал воздушной тревоги. По предварительной информации, российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, сообщил в эфире телеканала „Суспільне“ спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, силы ПВО Украины отбили воздушную атаку.

Игнат добавил, что запуск ракет, по всей видимости, был произведен из Курской или Брянской областей, граничащих с Киевской, Черниговской или Сумской областями Украины. „Такая ракета летит по баллистической траектории. От пуска до прилета или попадания в радиус поражения нашей ПВО - считанные секунды“, - добавил спикер ВС ВСУ, объясняя, почему взрыв в Киеве предшествовал сигналу воздушной тревоги.

Взрывы в Киеве прогремели на левом берегу Днепра

Согласно предварительным данным, столицу Украины атаковали ракетами „Искандер“: одна из них была сбита силами ПВО на подлете к городу, еще две упали в поле в Киевской области. В ближайшее время воздушное командование „Центр“ должно предоставить информацию о том, какие цели были атакованы и сколько ракет удалось сбить, добавил Юрий Игнат.

Чуть позже командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, подтвердив информацию об утренней атаке Киева баллистическими ракетами, поблагодарил расчеты ЗРК Patriot „за мгновенную реакцию при защите столицы“, а также „всех, кто отражал атаку „шахедов“ в ночь на 11 ноября“.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели на левом берегу Днепра. Он подчеркнул, что тревога продолжается, поэтому люди должны оставаться в укрытиях. Информация о жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступала.