Спасите спасателей! Государство закрывает команду пожарных в труднодоступном районе столицы

По словам руководителя отдела спасательных работ Спасательного департамента Виктора Саареметса, по всей Эстонии сейчас работают 72 профессиональные команды и 118 команд добровольных спасателей. Это более чем 1600 спасателей и 2400 добровольцев. Но выяснить среднюю численность команд в Эстонии не получится.

Вызов спасателей – крайняя мера

„Здесь расчет среднего значения не даст ясной картины, потому что спасатели очень разные по своей работе, и их укомплектованность зависит от места расположения, от того, сколько бригад в команде и какое специальное оборудование там используется. По сути, можно сказать, что численность спасателей в команде колеблется от одного, например на острове Рухну, до 47 человек, например в Нарве или Лиллекюла в Таллинне, – говорит Саареметс. – На сегодняшний день есть и вакансии, но их не так много в общем количестве. Одна смена, обеспечивающая спасение жизни, – это 3–4 спасателя в составе основной спасательной машины, прошедших необходимую подготовку“.

В этой связи возникает резонный вопрос: хватает ли вообще спасателей, считаются все регионы страны в достаточной мере защищенными? К сожалению, уже были ситуации, когда спасатели не успевали приехать на пожар из-за того, что были заняты тушением в другом месте.

„В европейском понимании у Эстонии – наибольший показатель количества спасателей на душу населения. Кроме того, наша территория довольно хорошо защищена спасателями-добровольцами. Сколько их должно быть и какой охват – здесь у сторон разные ожидания, и надо найти золотую середину между пожеланиями простого жителя и возможностями государства“, – отмечает Виктор Саареметс.

По его словам, также следует помнить, что безопасность начинается прежде всего с самого человека, и лучшее происшествие – то, которое удалось предотвратить.