Спасите спасателей! Государство закрывает команду пожарных в труднодоступном районе столицы(2)
На прошлой неделе стало известно, что Коплискую команду спасателей в рамках сокращения расходов, которое инициировало Министерство внутренних дел, все же закроют. Несмотря на то, что сотрудников обещают трудоустроить, опасение вызывает угроза безопасности району, который окружен морем и к которому в случае опасности можно подъехать лишь с одной стороны, пишет „МК-Эстония“.
По словам руководителя отдела спасательных работ Спасательного департамента Виктора Саареметса, по всей Эстонии сейчас работают 72 профессиональные команды и 118 команд добровольных спасателей. Это более чем 1600 спасателей и 2400 добровольцев. Но выяснить среднюю численность команд в Эстонии не получится.
Вызов спасателей – крайняя мера
„Здесь расчет среднего значения не даст ясной картины, потому что спасатели очень разные по своей работе, и их укомплектованность зависит от места расположения, от того, сколько бригад в команде и какое специальное оборудование там используется. По сути, можно сказать, что численность спасателей в команде колеблется от одного, например на острове Рухну, до 47 человек, например в Нарве или Лиллекюла в Таллинне, – говорит Саареметс. – На сегодняшний день есть и вакансии, но их не так много в общем количестве. Одна смена, обеспечивающая спасение жизни, – это 3–4 спасателя в составе основной спасательной машины, прошедших необходимую подготовку“.
В этой связи возникает резонный вопрос: хватает ли вообще спасателей, считаются все регионы страны в достаточной мере защищенными? К сожалению, уже были ситуации, когда спасатели не успевали приехать на пожар из-за того, что были заняты тушением в другом месте.
„В европейском понимании у Эстонии – наибольший показатель количества спасателей на душу населения. Кроме того, наша территория довольно хорошо защищена спасателями-добровольцами. Сколько их должно быть и какой охват – здесь у сторон разные ожидания, и надо найти золотую середину между пожеланиями простого жителя и возможностями государства“, – отмечает Виктор Саареметс.
По его словам, также следует помнить, что безопасность начинается прежде всего с самого человека, и лучшее происшествие – то, которое удалось предотвратить.
„Вызов спасателей – это в основном последняя, экстренная мера и уже ликвидация последствий. Такие ситуации, когда в одном районе одновременно – несколько серьезных и крупных происшествий, все равно случаются, и в этом случае совершенно нормально, что спасательные возможности в этом районе снижаются. Для этого выделяют ресурсы для покрытия всей Эстонии и запускается так называемая сортировка, при которой определенные вызовы можно отложить – особенно те, где жизнь, здоровье и имущество людей не подвергаются опасности“, – объясняет Виктор Саареметс.
Он приводит в пример последний шторм: если есть определенное количество
вызовов, связанных с последствиями шторма, и при этом где-то горит дом, то бригада выезжает на пожар дома, а сломанные деревья/ветки ждут своей очереди, или туда присылают свободных добровольцев.
Угроза есть
„Сегодня при планировании спасательной сети мы исходим из того, что максимально большое количество жителей района можно охватить за 5–15 минут. Например, в 2023 году мы поставили задачу, чтобы наш спасательный отряд добирался до места пожара жилого дома не менее чем за 9 минут, и мы сможем достичь этой цели“, – заявляет Саареметс и добавляет, что в 2022 году показатель был 8:35, а в районе Северного спасательного центра – меньше 8 минут.
Несмотря на то, что до этого все было нормально, сокращение коплиской команды теоретически может поставить безопасность жителей района под угрозу. Неужели не было других способов сократить бюджет?
„В 2021 году правительство республики приняло решение сократить бюджет Спасательного департамента в общей сложности на 1,8 миллиона евро. Из этой суммы примерно 1,1 миллиона евро Спасательный департамент урезал в 2022 году за счет сокращения персонала, не участвующего в оперативных мероприятиях, и сокращения экономических затрат без ущерба для спасательных команд. В 2024 году необходимо сократить еще 0,7 млн евро. Однако поскольку львиная доля бюджета (75%) департамента и людей (80%) находится в сети спасательных команд, сохранить ее неизменной в случае постоянных сокращений не представляется возможным“, – отвечает заместитель генерального директора Спасательного департамента Андреас Анвельт.
„Мы проанализировали пять команд с так называемым наименьшим ущербом, и остановились на команде Копли, – продолжает Анвельт. – Закрытие этой команды оказывает наименьшее влияние на скорость реагирования. Ближайшие спасательные команды прикрывают эту территорию, и помощь по-прежнему будет прибывать в течение 15 минут. Также закрытие команды Копли полностью покрывает необходимую сумму, которую нужно сократить. В случае с другими вариантами, которые мы рассматривали, пришлось бы закрыть сразу несколько команд, и тогда помощь спасателей пришла бы уже не в течение 15 минут, а гораздо позже“.
По его словам, сокращенным спасателям по возможности предложат должности в других спасательных командах. Однако возникает вопрос: не начнутся ли сокращения и там?
„На данный момент перед Спасательным департаментом не поставлены другие задачи по сокращению. Мелкие сокращения все еще могут произойти, например, со следующего года Министерство финансов сократит расходы на управление государственными транспортными средствами. И вот если различные мелкие сокращения накопятся, наши спасательные возможности действительно могут пострадать“, – заключает Андреас Анвельт.
Город хотел помочь
Когда появилась новость о закрытии спасательной команды, представители Таллинна сразу заявили, что готовы поддержать команду, лишь бы не
пострадала безопасность жителей. Однако это не помогло.
„Несмотря на все предпринятые Таллинном шаги с целью сохранения Коплиской команды спасателей, с нами до сих пор никто не связался. Мы не получаем никакой официальной информации о том, как развивается ситуация, не видим реакции на обращение к министру внутренних дел и предложенную городом помощь. Нежелание министра встретиться и обсудить возможное решение, благодаря которому будет обеспечена безопасность десятков тысяч человек, мягко говоря, вызывает недоумение“, – заявляет мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс говорит, что решение закрыть команду Копли, принятое в 2021 году, – прямое следствие сокращений, произведенных в то время коалицией Партии реформ и Центристской партии. И тогдашний министр внутренних дел от Центристской партии принял эти решения по сокращениям.
„Согласно первоначальному плану сокращения, сегодня мы должны были закрыть как минимум три спасательные команды, а также уволить около 50 полицейских. Нам удалось предотвратить худшее, но в итоге мы все равно оказались перед выбором – закрыть ли команду Копли или, например, Нарва-Йыэсуу, Вярска или Ныва – возможно, даже несколько более мелких уездных команд“, – поясняет министр.
Ляэнемет отмечает, что он – не сторонник закрытия команд в сельской местности по двум причинам. Во-первых, в Таллинне и ближайших окрестностях – развитая сеть команд, и безопасность жителей не пострадает. В сельской местности в этом плане оперативность реагирования на вызов может сильно ухудшиться, и помощь просто не придет к людям вовремя.
Во-вторых, по его словам, когда коплиская команда будет закрыта, ее сотрудников обеспечат работой в других командах Таллинна или Харьюмаа. В сельской местности предложить сокращенным работу рядом с домом не получится.
„Город Таллинн действительно дал понять, что готов подставить плечо, но сумма, необходимая для поддержания работы команды, составит почти 800 000 евро в год, а мэр Кылварт говорил о пятизначных цифрах. И даже тогда нам пришлось бы уволить из-за расходов на содержание здания в Копли больше людей, чем мы можем обеспечить работой в Таллинне и Харьюмаа“, – отмечает Лаури Ляэнеметс.
„Как министр внутренних дел я не могу основывать свои решения на муниципальной политике и избирательных округах и держать команды там, где у местных самоуправлений есть деньги, чтобы платить, но это решение также будет временным, – добавляет Ляэнеметс. – В то же время, закрыв команду Копли и переведя спасателей в другие команды Таллинна, мы увеличим мощность и скорость реагирования ряда других команд. В обязанности министра внутренних дел входит обеспечение спасательных возможностей и разумное время реагирования по всей Эстонии, от Копли до Каагъярве“.