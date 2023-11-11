ФОТО, ВИДЕО | Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Ласнамяэ

Мужчина в районе 13 часов дня залез на мост. Он хотел спрыгнуть оттуда и, как рассказали потом очевидцы журналисту RusDelfi, „ждал фуру“. В это время мимо проезжал Андрей, который заметил мужчину и попытался его остановить. Затем его жена вызывала полицию на место, а прохожие стали ему помогать держать мужчину.

„Я пытался все время с ним разговаривать, чтобы успокоить. И тянул время, - рассказывает Андрей. - Мужчина все время говорил, что ничего уже сделать нельзя. Мы крепко держали его за куртку, но потом он стал ее снимать, видимо, таким образом хотел выполнить обещанное“.

Полиция приехала через несколько минут. При этом участники дорожного движения под мостом остановились. Затем уже полиция перекрыла движение. Потом приехала команда быстрого реагирования и медики. Мужчину сняли с моста и отправили в больницу“, - сообщил репортер RusDelfi, оказавшись на месте происшествия.

Движение транспорта было восстановлено через пару минут после произошедшего.

Телефон кризисной горячей линии 1247 Центра тревоги предлагает теперь населению и психологическую первую помощь. Помощь оказывается в сотрудничестве со специалистами кризисной горячей линии помощи жертвам 116 006 при Департаменте социального страхования.

Волонтеров телефона кризисной горячей линии 1247 Центра тревоги поддерживают и помогают им принимать звонки работники отдела помощи жертвам при Департаменте социального страхования.

По телефону 1247 психологическая первая помощь оказывается всем, кому она необходима.

В числе прочего ждут звонков и от работников переднего края, которым нужна поддержка и помощь для того, чтобы справиться со стрессом.

Консультирование ведется круглосуточно и без выходных на эстонском, русском и английском языках.

Тем, кто не хочет или не может позвонить, консультации предоставляются и через интернет по адресу https://www.palunabi.ee/ru

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.