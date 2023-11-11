Все больше граждан России хотят получить эстонский паспорт

„В текущем 2023 году 580 граждан РФ предоставили заявление на получение гражданства Эстонии, из них 411 на сегодняшний день находятся в производстве. В 142 случаях было принято позитивное решение. В остальных 27 – производство было прекращено, либо же было принято решение оставить заявление без рассмотрения“, - сообщили репортеру rus.err.ee в Департаменте полиции и погранохраны.

Всего в этом году гражданство Эстонии в порядке натурализации получили почти 1300 человек. Из них 390 ранее были гражданами РФ.

В прошлом году в эстонское гражданство вступили 355 бывших граждан РФ. Еще 812 человек, ставших в 2022 году гражданами Эстонии в порядке натурализации, ранее имели либо „серый“ паспорт, либо гражданство какой-либо иной страны.

Как ранее писал RusDelfi, Посольство России в Таллинне временно приостановило прием документов на выход из российского гражданства. На запрос журналистов редакции RusDelfi техподдержка сайта российского посольства ответила, что „в силу принятия нового Федерального закона, сейчас на сайте можно подать заявку только на проверку наличия/отсутствия российского гражданства“.