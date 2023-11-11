СЕГОДНЯ | Кто станет чемпионом Эстонии по футболу и заберет себе всю славу и деньги?

В пятницу состоялся первый матч 36-го тура, в котором „Таммека“ обыграл „Харью“ со счетом 2:1 и отправила клуб из Лаагри в первую лигу. „Таммеке“ теперь предстоит сыграть переходные матчи с командой „Виймси“ за право играть в высшей лиге в следующем сезоне.

Сегодня в 14:00 состоятся оставшиеся четыре матча сезона: „Флора“ - „Нымме Калью“, „Пайде“ - „Левадия“, „Калев“ - нарвский „Транс“ и „Курессааре“ - „Вапрус“.

На данный момент „Флора“ на два очка опережает „Левадию“ в борьбе за чемпионский титул. „Левадии“ обязательно нужно обыграть в гостях „Пайде“ и надеяться на то, что „Флора“ сыграет вничью с „Нымме Калью“. При любом другом раскладе титул достанется „Флоре“. В случае равенства очков преимущество будет у „Левадии“.

Кроме того, в последнем туре определится обладатель бронзовых медалей, которые позволят участвовать в еврокубке в следующем сезоне. Также станет известно, кто займет четвертое место, которое сохраняет шансы на участие в еврокубке. „Пайде“ обеспечит себе бронзовые медали в случае победы над „Левадией“.

В случае ничьей или поражения им придется надеяться на то, что „Калев“ не сможет обыграть нарвский „Транс“. В случае ничьей преимущество будет у „Калева“.

Помимо славы и внимания, на кону стоят большие деньги. Разница между чемпионством и вторым место, помимо различных гарантированных бонусов, составляет около 700 000 евро.

Разница между бронзой и четвертым местом заключается в том, что третье место гарантирует место в отборочном раунде Лиги конференций, а четвертое - нет, в зависимости от того, кто выиграет кубок Эстонии весной. Призовые за участие в отборочном раунде составляет не менее 150 000 евро.

Турнирная таблица:

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