ФОТО | „Флора“ в 15-й раз стала чемпионом Эстонии, а „Калев“ сыграет в еврокубках

„Пайде“ - „Левадия“ (2:2)

В том же матче „Пайде“ уже в первом тайме повел в счете 2:0 против „Левадии“, за которую забили Бубакарр Тамбеду и Сиим Лутс. Однако „Левадия“, отчаянно нуждавшаяся в победе, отыгралась на 82-й минуте, когда Жоао Педро реализовал пенальти, а на 95-й минуте Михкель Айнсалу сравнял счет ударом со штрафного.

„Флора“ - „Нымме Калью“ (0:0)

В Таллинне „Флора“ и „Калью“ сыграли вничью 0:0, причем „зелено-белые“ имели великолепный шанс повести в счете в конце первого тайма, но Хенрик Оямаа не реализовал пенальти, назначенный по решению VAR.

Благодаря вышеуказанным результатам „Флора“ опередила „Левадию“ на два очка и в 15-й раз стала чемпионом Эстонии.

Победа „Калева“ над нарвским „Трансом“ в субботу со счетом 5:0 обеспечила таллиннскому клубу место в отборочном раунде Лиги Конференции . „Пайде“ же пришлось довольствоваться четвертым местом при равенстве очков, так как исход поединка был благоприятным для „Калева“.

В субботу на Сааремаа также встречались „Вапрус“ и „Курессааре“, и на этот раз хозяева победили со счетом 1:0.

В пятницу состоялся первый матч 36-го тура, в котором „Таммека“ обыграл „Харью“ со счетом 2:1 и отправила клуб из Лаагри в первую лигу. „Таммеке“ теперь предстоит сыграть переходные матчи с командой „Виймси“ за право играть в высшей лиге в следующем сезоне.

Турнирная таблица:

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