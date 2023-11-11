Опрос: Урмас Рейнсалу - самый популярный кандидат в премьер-министры

У респондентов спросили, кого бы они предпочли видеть на посту премьер-министра среди лидеров парламентских партий. Предпочтения респондентов среди возможных кандидатов на пост премьер-министра разделились следующим образом:

Также спросили: „По вашему мнению, должна ли Кая Каллас уйти в отставку?“ 25% ответили нет или скорее нет, 68% да или скорее да, 7% ответили "не знаю“. При этом среди сторонников Партии реформ и Eesti 200 большинство считают, что премьер не должен покидать свой пост. Сторонники соцдемов и оппозиционных партий считают, что Кая Каллас должна уйти в отставку.