Новости Эстонии
11.11.2023, 10:17

Опрос: Урмас Рейнсалу - самый популярный кандидат в премьер-министры

 (26)
Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Самый популярный кандидат на пост премьер-министра сейчас Урмас Рейнсалу (Isamaa), следует из опроса, проведенного фирмой Norstat по заказу Института общественных исследований.

У респондентов спросили, кого бы они предпочли видеть на посту премьер-министра среди лидеров парламентских партий. Предпочтения респондентов среди возможных кандидатов на пост премьер-министра разделились следующим образом:

  • Урмас Рейнсалу: 23%

  • Кая Каллас: 20%

  • Мартин Хельме: 16%

  • Михаил Кылварт: 10%

  • Лаури Ляэнеметс: 3%

  • Лаури Хуссар: 1%

  • Не могу ответить: 27%

Также спросили: „По вашему мнению, должна ли Кая Каллас уйти в отставку?“ 25% ответили нет или скорее нет, 68% да или скорее да, 7% ответили "не знаю“. При этом среди сторонников Партии реформ и Eesti 200 большинство считают, что премьер не должен покидать свой пост. Сторонники соцдемов и оппозиционных партий считают, что Кая Каллас должна уйти в отставку.

Данный вопрос был задан с конца августа по ноябрь пять раз. Количество людей, считающих, что Каллас должна уйти в отставку, остается стабильным.

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