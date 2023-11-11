Опрос: Урмас Рейнсалу - самый популярный кандидат в премьер-министры(26)
Самый популярный кандидат на пост премьер-министра сейчас Урмас Рейнсалу (Isamaa), следует из опроса, проведенного фирмой Norstat по заказу Института общественных исследований.
У респондентов спросили, кого бы они предпочли видеть на посту премьер-министра среди лидеров парламентских партий. Предпочтения респондентов среди возможных кандидатов на пост премьер-министра разделились следующим образом:
Урмас Рейнсалу: 23%
Кая Каллас: 20%
Мартин Хельме: 16%
Михаил Кылварт: 10%
Лаури Ляэнеметс: 3%
Лаури Хуссар: 1%
Не могу ответить: 27%
Также спросили: „По вашему мнению, должна ли Кая Каллас уйти в отставку?“ 25% ответили нет или скорее нет, 68% да или скорее да, 7% ответили "не знаю“. При этом среди сторонников Партии реформ и Eesti 200 большинство считают, что премьер не должен покидать свой пост. Сторонники соцдемов и оппозиционных партий считают, что Кая Каллас должна уйти в отставку.
Данный вопрос был задан с конца августа по ноябрь пять раз. Количество людей, считающих, что Каллас должна уйти в отставку, остается стабильным.