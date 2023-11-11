Нелегкий труд: что делать, если вас унижают на работе?

Светлана устроилась в сентябре на работу в организацию Me аitame Sind, которая занимается помощью наркоманам. Взяли ее изначально на испытательный срок – месяц, неделю из которого она провела на больничном.

„Пришла домой и плакала“

„Вышла на работу 27-го числа. Было общее собрание, на котором был директор Виталий Киселев. Я спросила, берут ли меня на работу. Было три человека: директор, его супруга, которая является психологом в этом центре, и Алена, старшая. Они посоветовались, и Киселев продлил мне испытательный срок до 5 декабря, хотя никакого договора на продление мне не дали, – вспоминает Светлана.– 28 сентября были занятия, которые идут после работы. Это психологические тренинги, и мне сказали прийти обязательно, потому что я новенькая. Тренинги эти не оплачиваются“.

В тот день, по словам Светланы, было занятие на тему: какие человек носит маски дома, на работе и т. д. Каждый должен был нарисовать свою маску.

„Но когда психолог смотрела мой рисунок, то высказалась так: „Твой рисунок как будто бы незаконченный. Если закрыть тебе половину лица, то есть рот, кажется, что твои глаза чего-то боятся. И вообще, картина какая-то пустая. Видно, что ты пустая внутри, у тебя много внешней х..ни. Короче, дура ты, Света“. Да, вот так прямо и сказала, с матом“, – утверждает Светлана.

Она добавляет, что промолчала, хотя было очень обидно слышать такое от психолога, от женщины. Плюс, по словам Светланы, психолог постоянно ее перебивала, и ей приходилось повторять два раза свой ответ, потому что никому не было слышно.