Нелегкий труд: что делать, если вас унижают на работе?(3)
„Я устроилась на работу, но меня уволили без причины, да еще и загнобили. Это было очень неприятно, потому что причину увольнения мне назвать не смогли“, – с такой жалобой обратилась в редакцию Светлана Горбатова из Кохтла-Ярве. „МК-Эстония“ узнала, какие права есть у сотрудника, если он подвергся унижениям на работе, и куда можно обратиться в такой ситуации.
Светлана устроилась в сентябре на работу в организацию Me аitame Sind, которая занимается помощью наркоманам. Взяли ее изначально на испытательный срок – месяц, неделю из которого она провела на больничном.
„Пришла домой и плакала“
„Вышла на работу 27-го числа. Было общее собрание, на котором был директор Виталий Киселев. Я спросила, берут ли меня на работу. Было три человека: директор, его супруга, которая является психологом в этом центре, и Алена, старшая. Они посоветовались, и Киселев продлил мне испытательный срок до 5 декабря, хотя никакого договора на продление мне не дали, – вспоминает Светлана.– 28 сентября были занятия, которые идут после работы. Это психологические тренинги, и мне сказали прийти обязательно, потому что я новенькая. Тренинги эти не оплачиваются“.
В тот день, по словам Светланы, было занятие на тему: какие человек носит маски дома, на работе и т. д. Каждый должен был нарисовать свою маску.
„Но когда психолог смотрела мой рисунок, то высказалась так: „Твой рисунок как будто бы незаконченный. Если закрыть тебе половину лица, то есть рот, кажется, что твои глаза чего-то боятся. И вообще, картина какая-то пустая. Видно, что ты пустая внутри, у тебя много внешней х..ни. Короче, дура ты, Света“. Да, вот так прямо и сказала, с матом“, – утверждает Светлана.
Она добавляет, что промолчала, хотя было очень обидно слышать такое от психолога, от женщины. Плюс, по словам Светланы, психолог постоянно ее перебивала, и ей приходилось повторять два раза свой ответ, потому что никому не было слышно.
„Одной девочке, у которой были звезды, перья на рисунке, я сказала, что она производит впечатление звезды и как будто рисовать умеет. Она всем говорит, что она рисует. Но ничего обидного с моей стороны не было. А другой девочке, у которой были нарисованы Луна и Солнце, я сказала: „Ты смотришь матом. О твоем настроении я узнаю, только когда ты со мной поздороваешься“. Тоже ничего плохого я не сказала, – замечает Светлана. – Когда в конце занятия мы говорили о том, что нам понравилось на занятии, а что нет, я сказала, что мне не понравилось, что меня обозвали. На что психолог мне ответила: „А ты что, не понимаешь, когда у тебя изо рта говно льется? Ты вообще всех обосрала“. Все молчали, потому что психолог – супруга директора, и ее все боятся. Меня же полностью растоптали, я пришла домой и плакала“.
Все было конфиденциально
На следующий день, в пятницу, Светлана работала в Пуру, а в понедельник ее вызвали в кабинет, отчитали, по ее словам, за четверг и уволили.
„Я даже не знаю, что теперь делать. У меня двое несовершеннолетних детей, а я осталась без работы. Такое отношение я считаю ненормальным, но и работа мне нужна. Обычно, когда увольняют, дают сначала предупреждение. А я никого не оскорбляла, это меня при всех унизили и уволили“, – заявляет Светлана.
Член правления MTÜ Me aitame Sind Яна Лаанеманн комментирует случившееся и факт увольнения сотрудника следующим образом: „Во-первых, трудовой договор со Светланой Горбатовой был расторгнут во время испытательного срока. По всем вопросам „несправедливого увольнения“ Светлана смело может обращаться в Трудовую инспекцию. Во-вторых, все, что происходит на групповой терапии, остается исключительно внутри группы. Все происходящее в группе строго конфиденциально! То, что делает Светлана, вынося информацию, интерпретируя ее и описывая участников группы, по меньшей степени неэтично!“
И наконец, по словам Яны Лаанеманн, работа – непростая и требует ряда качеств: понимания и принятия особенностей наших клиентов, бесконфликтность, вежливость, уважения к коллегам…
„К сожалению, мы не сумели рассмотреть этих черт в Светлане“, – резюмирует член правления MTÜ Me aitame Sind.
Работодатель обязан объясниться
Ведущий юрисконсульт Инспекции труда Владимир Логачев говорит, что трудовой договор может быть расторгнут путем уведомления о расторжении в форме, обеспечивающей постоянное письменное воспроизведение (например, на бумаге, по электронной почте, в SMS). Также в документе должны быть имена лиц, которых затрагивает действие, а вот физической подписи может не быть.
„Заявление об экстренном расторжении трудового договора должно содержать обоснование. Работодатель должен указывать причины увольнения всегда, а работник – только в случае экстренного увольнения, – отмечает Логачев. – Сотрудник не обязан объяснять причины, если трудовой договор расторгают во время испытательного срока. Работодатель же всегда должен обосновывать увольнение“.
В течение испытательного срока, по словам юрисконсульта, трудовые отношения могут быть прекращены как работодателем, так и работником с уведомлением за 15 календарных дней.
Владимир Логачев объясняет, что цель испытательного срока – определить, пригоден ли работник к труду на оговоренных условиях или нет. В ходе испытательного срока работодатель оценивает, соответствуют ли состояние здоровья, знания, навыки, умения и личностные качества работника уровню, необходимому для выполнения работы.
При расторжении трудового договора работодатель должен обосновать, почему работник по своим знаниям, умениям, личным качествам и т. п. непригоден для выполнения согласованной работы.
Для установления недействительности прекращения трудового договора, по словам Логачева, необходимо обратиться в орган по трудовым спорам (Комиссию по трудовым спорам или суд) в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о расторжении.
„Важно отметить, что срок начинает отсчитываться с момента получения уведомления об увольнении, а не с момента прекращения трудового договора.
Если заявление или иск не поданы в срок, увольнение считается действительным, и трудовые отношения прекращаются по истечении срока, указанного в уведомлении об увольнении, то есть увольнение не может быть впоследствии оспорено“, – комментирует юрисконсульт.
Он отмечает, что, если орган по трудовым спорам установит, что расторжение трудового договора было незаконным или противоречило принципу добросовестности, и хотя бы одна из сторон требует расторжения договора, договор считается расторгнутым.
В таком случае работодатель обязан выплатить работнику компенсацию в размере средней заработной платы за три месяца за незаконное увольнение.
Если на работе вас унижают
Владимир Логачев напоминает, что помимо физически безопасной и здоровой рабочей среды работодатель обязан уделять внимание также психическому здоровью работников.
„Если сотрудник чувствует себя задетым постоянными обвинениями, стоит сообщить об этом руководителю, специалисту или уполномоченному по рабочей среде. К сожалению, руководитель может не осознавать, что его замечания могут существенно ухудшить психическое здоровье сотрудника. Чтобы работодатель смог решить проблему, он должен о ней знать“, – замечает представитель Инспекции труда.
Он советует обязательно обратиться за помощью и к семейному врачу. Например, peaasi.ee также предлагает бесплатные консультации.
Какую же помощь может получить пострадавший от издевательств на рабочем месте от Инспекции труда?
Прежде всего, по словам Логачева, в рамках консультационной деятельности можно получить разъяснения о понятии и природе насилия на рабочем месте, а также разъяснения о правилах поведения работника и работодателя.
„Можно получить инструкции, как связаться с доверенным лицом работника, уполномоченным по условиям труда, отделом кадров работодателя, непосредственным руководителем или руководителем компании для разрешения ситуации. Также – разъяснения, к каким специалистам и учреждениям может обратиться работник в сложившейся ситуации (психолог, психотерапевт, психиатр, уполномоченный по гендерному равенству и равному обращению, канцлер права, специалист по помощи жертвам преступлений Департамента социального страховании, полиция). И как обратиться в Инспекцию труда с сигналом о проведении проверки“, – перечисляет Владимир Логачев.
Также помочь может Комиссия по трудовым спорам или суд. Если работник расторг трудовой договор исключительно на основании части 2 статьи 91 Закона о трудовом договоре, по словам Логачева, он может потребовать через орган по трудовым спорам компенсацию в размере средней трехмесячной заработной платы. Орган по трудовым спорам может изменить размер компенсации с учетом обстоятельств прекращения трудового договора и интересов обеих сторон.
„Работник имеет право предъявить работодателю иск о возмещении морального вреда. Человеку необходимо обосновать свою претензию и доказать факт возникновения ущерба. Законом не предусмотрена сумма иска о возмещении ущерба, она должна быть определена самим заявителем“, – отмечает представитель Инспекции труда.
Проверка по месту работы
Комиссии по трудовым спорам, продолжает Владимир Логачев, проводят примирительные процедуры. Они представляют собой упрощенное разрешение дела по трудовому спору при посредничестве председателя комиссии. Процедура примирения основана на добровольности сторон, а это означает, что обе стороны должны дать согласие на примирение. Цель примирительной процедуры – помочь сторонам найти решение спорного вопроса путем достижения консенсуса.
Кроме того, Инспекция труда может провести проверку. Она осуществляет государственный и административный надзор за выполнением требований, предусмотренных Законом о трудовом договоре и Законом о гигиене и безопасности труда.
„У инспекторов есть право проверить, оценивал ли работодатель в числе психосоциальных факторов риска также риски насилия и травли на рабочем месте и как он это делал; составил ли работодатель план действий по предотвращению случаев насилия на рабочем месте и борьбы с ними; назначил ли работодатель лиц, при посредничестве которых происходит разрешение проблем, и как в организации осуществляется движение информации, связанной с инцидентами“, – перечисляет Владимир Логачев.
Он поясняет, что в ходе процедуры проверки Инспекция труда не дает оценку того, идет ли речь о ситуации притеснения и/или дискриминации на рабочем месте, не рассматривает разрешение отдельных случаев, она наблюдает и оценивает ситуацию на рабочем месте и деятельность работодателя в целом.
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Правила поведения для работника, который оказался жертвой насилия или дискриминации на работе
1. Не оставайтесь с проблемой один на один.
2. Проинформируйте работодателя.
3. В случае физического насилия обязательно обратитесь в полицию.
4. Обратитесь в Инспекцию труда.
5. В случае дискриминации обратитесь для получения заключения к уполномоченному по вопросам гендерного равноправия и равного обращения.
6. Потребуйте от работодателя положить конец насилию и/или дискриминации и возместить ущерб.
7. Если ничто больше не помогает, расторгните трудовой договор.
Источник: Инспекция труда