Сборная Эстонии по керлингу на колясках завоевала на чемпионате мира серебряную медаль

Эстония выиграла первый энд 2:0 и выигрывала в матче 2:1 и 3:2, но проиграла со счетом 4:0 в седьмом энде, который и решил судьбу золотой медали.

В полуфинале Эстония обыграла Польшу со счетом 9:2. На групповом этапе эстонская команда одержала восемь побед и потерпела два поражения, разделив первое место с Италией и Словакией.

В состав эстонской сборной вошли Андрей Койтмяэ, Айн Вильяу, Майт Мятас, Кятлин Рийдебах, Сигне Фалькенберг и тренер Александр Андре.

Сборная Эстонии также обеспечила себе место на чемпионате мира по кёрлингу на колясках 2024 (группы А), который будет проводиться со 2 по 9 марта 2024 года в городе Каннын (Республика Корея).

Сборной Эстонии предстоит там сразиться с действующими чемпионами сборной Китая, серебряным призером прошлого года Канадой и бронзовым призером Шотландией. В чемпионате также примут участие Южная Корея, США, Швеция, Норвегия, Чехия, Латвия, Словакия и Италия.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .