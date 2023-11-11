Основная и молодёжная сборные Эстонии по хоккею синхронно одержали уверенные победы

В Сосновеце (Польша) на Baltic Challenge Cup мужская сборная Эстонии обыграла Литву со счетом 5:2 благодаря шайбам Марка Вийтанена, Роберта Рообы, Мортена Юргенса, Никиты Пузакова и Роберта Аррака.

В четверг сборная Эстонии со счётом 3:7 проиграла сборной Польши

Сегодня основная сборная Эстонии сыграет с молодёжной сборной Латвии, которая в пятницу проиграла Польше со счетом 1:5, а в четверг победила сборную Литвы со счётом 6:4.

Турнир четырёх наций U20

С 9 ноября по 11 ноября 2023 года в ледовом холле „Шкода“ проходит Турнир четырёх наций U20

Сборная Эстонии U20 обыграла латвийский клуб „Рига“ со счетом 7:2. Две шайбы за Эстонию забросил Марек Починок, по шайбе забросили Демид Морозов, Давид Тимофеев, Михаил Любченко, Эрик Неволайнен и Артём Абельянов.

В четверг сборная Эстонии U20 со счетом 3:4 проиграла сверстникам из Литвы, а сегодня юношеская сборная Эстонии сыграет со сборной Польши U20. Игра начнеться в 14:30.

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