Основная и молодёжная сборные Эстонии по хоккею синхронно одержали уверенные победы
Мужская сборная Эстонии по хоккею обыграла Литву (5:2) в Балтийском Кубке Вызова (Baltic Challenge Cup), а юношеская сборная Эстонии (U20) на турнире четырёх наций обыграла латвийски клуб „Рига“ (7:2).
В Сосновеце (Польша) на Baltic Challenge Cup мужская сборная Эстонии обыграла Литву со счетом 5:2 благодаря шайбам Марка Вийтанена, Роберта Рообы, Мортена Юргенса, Никиты Пузакова и Роберта Аррака.
В четверг сборная Эстонии со счётом 3:7 проиграла сборной Польши
Сегодня основная сборная Эстонии сыграет с молодёжной сборной Латвии, которая в пятницу проиграла Польше со счетом 1:5, а в четверг победила сборную Литвы со счётом 6:4.
Турнир четырёх наций U20
С 9 ноября по 11 ноября 2023 года в ледовом холле „Шкода“ проходит Турнир четырёх наций U20
Сборная Эстонии U20 обыграла латвийский клуб „Рига“ со счетом 7:2. Две шайбы за Эстонию забросил Марек Починок, по шайбе забросили Демид Морозов, Давид Тимофеев, Михаил Любченко, Эрик Неволайнен и Артём Абельянов.
В четверг сборная Эстонии U20 со счетом 3:4 проиграла сверстникам из Литвы, а сегодня юношеская сборная Эстонии сыграет со сборной Польши U20. Игра начнеться в 14:30.
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