Деньги на ремонт рояля, лечение животных и патроны – в Нарве утвердили допбюджет

Принятый дополнительный бюджет покрывает все недостающие расходы подведомственных городу учреждений до конца года. Из-за роста цен на отопление и электричество, роста затрат на заработную плату запланированных средств не хватало.

Также в зале горсобрания было решено выделить средства на повышение зарплат работникам детских садов, которые имеют степень бакалавра и магистра, но не имеют соответствующей языковой категории. Напомним, что тем учителям детским садов, которые владеют эстонским в необходимой степени, зарплату подняли в этом году, а другим учителям – нет.

Интересно, что, как отметил депутат Денис Ларченко, мэр Нарвы Яан Тоотс недавно заявил, что повышения зарплаты этим учителям-дошкольникам не будет, но депутаты фракции „Нарва“, которые, собственно, и пригласили Тоотса на пост мэра, предложили такую поправку о повышении зарплаты. Ларченко – единственный депутат из оппозиционной фракции, кто поддержал эту поправку, но назвал возникшую ситуацию, когда мэр дает один сигнал, а депутаты – совсем иной, „сумятицей“.

Теперь учителя, которые входят в эту целевую группу, получат деньги задним числом, но не сразу. По словам Ларченко, нужно изменить порядок, чтобы можно было перечислить деньги учителям. Другой порядок смогут принять только на следующем заседании горсобрания.

Также в ходе сессии депутаты решили финансово поддержать четыре некоммерческих объединения, которые занимаются лечением и содержанием животных. Narva Muuseum выделят средства для ремонта рояля и выполнения необходимых хозяйственных работ. Средства получат команды Narva United FC и JK Narva Trans. Спортивная комиссия также внесла свою поправку, которую поддержали, о выделении денег спортивным школам „Energia“ и „Paemurru“ в размере 19836 евро для приобретение лодки, патронов и для поддержки хоккейной команды высшей лиги.