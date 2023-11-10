Деньги на ремонт рояля, лечение животных и патроны – в Нарве утвердили допбюджет(9)
В Нарве сегодня, 10 ноября, на внеочередной сессии городского собрания приняли дополнительный бюджет. Он был представлен после утверждения управой и поддержан 19 голосами, сообщили в аппарате городского собрания. Такой подход, когда сессии проводятся „без видимого планирования, с минимальным сроком уведомления да и ещё и в рабочее время“ один из депутатов оппозиционной фракции назвал „образцом наслаждения и упоения властью“.
Принятый дополнительный бюджет покрывает все недостающие расходы подведомственных городу учреждений до конца года. Из-за роста цен на отопление и электричество, роста затрат на заработную плату запланированных средств не хватало.
Также в зале горсобрания было решено выделить средства на повышение зарплат работникам детских садов, которые имеют степень бакалавра и магистра, но не имеют соответствующей языковой категории. Напомним, что тем учителям детским садов, которые владеют эстонским в необходимой степени, зарплату подняли в этом году, а другим учителям – нет.
Интересно, что, как отметил депутат Денис Ларченко, мэр Нарвы Яан Тоотс недавно заявил, что повышения зарплаты этим учителям-дошкольникам не будет, но депутаты фракции „Нарва“, которые, собственно, и пригласили Тоотса на пост мэра, предложили такую поправку о повышении зарплаты. Ларченко – единственный депутат из оппозиционной фракции, кто поддержал эту поправку, но назвал возникшую ситуацию, когда мэр дает один сигнал, а депутаты – совсем иной, „сумятицей“.
Теперь учителя, которые входят в эту целевую группу, получат деньги задним числом, но не сразу. По словам Ларченко, нужно изменить порядок, чтобы можно было перечислить деньги учителям. Другой порядок смогут принять только на следующем заседании горсобрания.
Также в ходе сессии депутаты решили финансово поддержать четыре некоммерческих объединения, которые занимаются лечением и содержанием животных. Narva Muuseum выделят средства для ремонта рояля и выполнения необходимых хозяйственных работ. Средства получат команды Narva United FC и JK Narva Trans. Спортивная комиссия также внесла свою поправку, которую поддержали, о выделении денег спортивным школам „Energia“ и „Paemurru“ в размере 19836 евро для приобретение лодки, патронов и для поддержки хоккейной команды высшей лиги.
В целом, по словам Дениса Ларченко, возникло ощущение, что дополнительный бюджет планировали быстро. „Это финальный допбюджет, и было в распоряжении всего несколько миллионов, и, конечно, они должны пойти на то, чтобы завершить проекты 2023 года, возможно, поэтому он классический по подходу его планирования“, – поделился своим мнением депутат.
Во время сессии утвердили и новых членов комиссии по городскому хозяйству. Ими стали: Сергей Горлач, Александр Ефимов, Алексей Савчук, Сергей Хийску, Александр Гамазин, Александр Рабеха, Сергей Львов, Александр Нестеренко, Андрей Иванкив, Александр Пахомов, Виктор Леонов и Алексей Федорцев.
Председатель этой комиссии с 19 октября – Алексей Мяги.
На сессии сегодня присутствовали не все депутаты, так как она прошла в рабочее время. Например, на ней не смог быть депутат Владимир Жаворонков. „Практика бесконечных внеочередных собраний, которые идут без учёта интересов всех депутатов, без видимого планирования, с минимальным сроком уведомления да и ещё теперь и в рабочее время – это банальный политический волюнтаризм, образец наслаждения и упоения властью“, – сказал Жаворонков.
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