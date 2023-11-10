ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (625-й день) | В Евросоюзе разработали план на случай, если Венгрия наложит вето на новый пакет помощи Украине
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений;
Российские войска нанесли два ракетных удара и 26 авиационных ударов, а также совершили 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
Под артиллерийским огнем оказались более 125 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей;
Российская армия не оставляет попыток окружить Авдеевку. ВСУ продолжают держать оборону;
Украинские войска отразили около 10 атак российских сил на бахмутском направлении в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, а также более 25 атак на марьинском направлении в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском направлении;
За сутки ВСУ нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ. Подразделения ракетных войска поразили два пункта управления, четыре артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки российских войск.
Воздушные силы ВСУ также сообщили, что в ночь на 10 ноября российские войска атаковали территорию Украины шестью дронами-камикадзе „Шахед“ и двумя управляемыми ракетами. Украинские военные сбили пять дронов и одну управляемую ракету X-59.
Ночью воздушная тревога объявлялась в нескольких областях Украины, в том числе, в Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях.
Российское Минобороны сообщило, что минувшей ночью средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над аннексированным Крымом, еще один был сбит в Тульской области. Ранее российские СМИ сообщали о взрывах в районе Крыма, в частности, в Феодосии.
В результате ночной атаки беспилотников в аннексированном Крыму были повреждены российские малые десантные корабли, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины. „Два десантных катера повреждены. И эта операция будет продолжаться“, — сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
Два украинских беспилотника, сбитых ночью в Крыму силами ПВО, упали в районе морского нефтяного терминала в Феодосии, утверждает „Коммерсант“, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Собеседник издания рассказал, что оба дрона якобы были сбиты из стрелкового оружия, после чего один из них рухнул на территории нефтебазы. При падении беспилотник повредил металлическую конструкцию здания электроподстанции управления пожарной системы, а затем сдетонировал, спровоцировав отключение электропитания трех резервуаров нефтебазы. Второй дрон, по версии источника „Коммерсанта“, взорвался в воздухе, а его обломки упали в поле в 400 метрах от нефтяного терминала. Никто не пострадал.
Владимир Путин прилетел в Ростов-на-Дону и посетил штаб Южного военного округа, сообщается на сайте Кремля. Путина во время посещения штаба сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники. „Верховного главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции“, — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Российские военные нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области двумя дронами-камикадзе, есть погибшая, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак. „Погибла 67-летняя женщина. Осколочные ранения получил мужчина 68 лет. Он госпитализирован. Последствия атак уточняются“, — написал губернатор в своем телеграм-канале.
На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ и командой волонтеров установила имена по меньшей мере 3 755 российских военных, погибших при отражении контрнаступления вооруженных сил Украины. Среди них - более 370 офицеров, включая 2 генералов и 32 человека в звании подполковника или полковника.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что потери России в боях за Авдеевку составили „около 10 тысяч человек“. Он не уточнил, идет ли речь об убитых и раненых или только погибших.
„Месяц упорных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону“, — написал Залужный. По его утверждению, за месяц были подбиты более 100 российских танков, „250 других бронемашин, около 50 артиллерийских систем и семь самолетов Су-25“.
По данным украинской стороны, в ноябре почти 40-тысячная группировка российских войск начала одновременно давить на Авдеевку с северного и южного фланга, пытаясь перерезать линии снабжения города. Авдеевка — пригород Донецка, за девять лет боевых действий украинская сторона соорудила там мощные оборонительные линии.
Брифинг Минобороны РФ: главное за неделю
ВС РФ за прошедшую неделю отразили на краснолиманском направлении девять атак ВСУ, противник потерял более 725 военных и 44 единицы техники;
ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по аэродромам, арсеналам и базам ГСМ противника, цели поражены;
ВCУ потеряли за неделю на донецком направлении более 1 590 военнослужащих и 3 танка;
Российские войска на южнодонецком направлении за неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили три атаки противника;
ВСУ потеряли за неделю на херсонском направлении до 505 военных, 18 орудий полевой артиллерии и 15 лодок;
Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении и отразили 18 украинских атак;
ВСУ потеряли за неделю на южнодонецком направлении более 800 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин;
На херсонском направлении в течение недели сдались в плен 26 украинских военных;
ВC РФ поразили два подразделения морской пехоты ВСУ после их попыток высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра;
Потери ВСУ на купянском направлении с 4 по 10 ноября составили более 710 военных, 11 бронемашин;В
В районах Вербового и Работина в Запорожской области за неделю отражены 14 атак ВСУ;
Потери ВСУ на запорожском направлении за неделю составили до 495 военнослужащих;
ПВО РФ за неделю сбили восемь боевых самолетов ВСУ;
ПВО за неделю сбила 32 снаряда РСЗО HIMARS, 12 ракет Storm Shadow и SCALP и 2 ракеты „Нептун“.
Евросоюз проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В начале года ЕС обещал предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев. Сначала — за счет имеющихся запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсберги сообщал в конце октября, что ЕС передал Киеву только 300 тысяч боеприпасов.
Власти Евросоюза разработали „план Б“ на случай, если Венгрия наложит вето на новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников.
По словам собеседников агентства, страны Евросоюза смогут обойти вето, однако для этого им придется разработать свои пакеты помощи и заключить соответствующие соглашения с Украиной.
„Обходной путь утомителен, но он у нас есть, если понадобится“, — сказал один из чиновников. Он также добавил, что в ЕС скоро устанут от „Будапешта, держащего всех в заложниках“.
С этим согласился второй источник агентства, подчеркнув, что Киев в любом случае получит помощь от Евросоюза.
Литва передала украинским военным две ракетные пусковые установки NASAMS, сообщает пресс-служба Минобороны Литвы. В ведомстве добавили, что приобретенные пусковые установки „будут интегрированы в подразделения украинской армии, тем самым дополняя и расширяя операционные возможности систем NASAMS“, которые Украине передали Норвегия и США.
Вместе с пусковыми установками Литва также передала транспортные средства, необходимые экипажам NASAMS. Отмечается, что значительный вклад в этот пакет помощи внесло министерство обороны Норвегии, которое передало Украине вспомогательное оборудование для систем NASAMS.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
В течение дня состоялось 59 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, совершили 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Вооруженные силы Украины отбили атаки в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области, Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, Ивановского, Клещеевки, Новокалиново, Андреевки, Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского, Северного и Тоненького Донецкой области, а также в районе Работино Запорожской области.
ВСУ продолжают наступательные операции и штурмовые действия на мелитопольском и бахмутском направлениях.
Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения российской армии. Подразделения ракетных войск поразили восемь артиллерийских средств, пункт управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также средство противовоздушной обороны и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
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