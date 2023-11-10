ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (625-й день) | В Евросоюзе разработали план на случай, если Венгрия наложит вето на новый пакет помощи Украине

В результате ночной атаки беспилотников в аннексированном Крыму были повреждены российские малые десантные корабли, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины. „Два десантных катера повреждены. И эта операция будет продолжаться“, — сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Российское Минобороны сообщило, что минувшей ночью средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над аннексированным Крымом, еще один был сбит в Тульской области . Ранее российские СМИ сообщали о взрывах в районе Крыма, в частности, в Феодосии.

Ночью воздушная тревога объявлялась в нескольких областях Украины, в том числе, в Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях.

Воздушные силы ВСУ также сообщили, что в ночь на 10 ноября российские войска атаковали территорию Украины шестью дронами-камикадзе „Шахед“ и двумя управляемыми ракетами. Украинские военные сбили пять дронов и одну управляемую ракету X-59.

За сутки ВСУ нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ. Подразделения ракетных войска поразили два пункта управления, четыре артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки российских войск.

Украинские войска отразили около 10 атак российских сил на бахмутском направлении в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, а также более 25 атак на марьинском направлении в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

Российские войска нанесли два ракетных удара и 26 авиационных ударов, а также совершили 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;

Два украинских беспилотника, сбитых ночью в Крыму силами ПВО, упали в районе морского нефтяного терминала в Феодосии, утверждает „Коммерсант“, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Собеседник издания рассказал, что оба дрона якобы были сбиты из стрелкового оружия, после чего один из них рухнул на территории нефтебазы. При падении беспилотник повредил металлическую конструкцию здания электроподстанции управления пожарной системы, а затем сдетонировал, спровоцировав отключение электропитания трех резервуаров нефтебазы. Второй дрон, по версии источника „Коммерсанта“, взорвался в воздухе, а его обломки упали в поле в 400 метрах от нефтяного терминала. Никто не пострадал.

Владимир Путин прилетел в Ростов-на-Дону и посетил штаб Южного военного округа, сообщается на сайте Кремля. Путина во время посещения штаба сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники. „Верховного главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции“, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российские военные нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области двумя дронами-камикадзе, есть погибшая, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак. „Погибла 67-летняя женщина. Осколочные ранения получил мужчина 68 лет. Он госпитализирован. Последствия атак уточняются“, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ и командой волонтеров установила имена по меньшей мере 3 755 российских военных, погибших при отражении контрнаступления вооруженных сил Украины. Среди них - более 370 офицеров, включая 2 генералов и 32 человека в звании подполковника или полковника.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что потери России в боях за Авдеевку составили „около 10 тысяч человек“. Он не уточнил, идет ли речь об убитых и раненых или только погибших.