Цена удержанных позиций: что известно о потерях России в Украине к ноябрю

Одной из важных причин успеха оборонительных действий России называют преимущество в воздухе. Но это преобладание дается нелегко. За время отражения наступления российская сторона потеряла по меньшей мере 7 военных пилотов, включая полковника Виталия Табачникова, управлявшего вертолетом Ка-52, и командира вертолетного звена майора Григория Азанова. В это число не входят еще 13 военных летчиков, погибших в ходе противостояния российской армии с ЧВК „Вагнер“ на территории России в конце июня.

Мы публикуем только те данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ.

В этой связи мы решили попытаться проанализировать, какие потери понесла российская сторона при отражении этого продвижения.

Большинство военных экспертов сходятся в том, что самую масштабную часть контрнаступления Украины можно считать завершенным. Продвижение Вооруженных сил Украины на основном направлении удара - в Запорожской области - практически остановилось (за исключением локальных подвижек в нескольких точках линии фронта).

Всего с конца февраля 2022 года нам удалось установить имена 36 325 российских военных, погибших в ходе вторжения России в Украину.

Реальное число потерь определенно выше, чем установленные нами цифры. Например, с июня по конец октября нам удалось подтвердить гибель 6 675 российских военных; но не у всех из них указана точная дата смерти. В таких случаях мы брали за ориентир дату публикации сообщения, как самый ранний известный нам момент, когда человек уже точно считался погибшим.

Установленная Би-би-си цифра погибших при отражении контрнаступления ВСУ - это самая минимальная оценка российских потерь. В это число вошли лишь те, у кого в некрологах упомянуты соответствующие обстоятельства гибели, или те, чьи даты смерти совпадают с датами контрнаступления.

Всего с начала войны Россия потеряла по меньшей мере 197 военных пилотов. Это штучные специалисты, на подготовку каждого из них требуется не менее 6 лет и более 3 миллионов долларов.

В целом для эффективного отражения контрнаступления Украины старшие офицеры вновь чаще оказывались на переднем крае или близко от линии фронта.

С июня по конец октября российская сторона потеряла более 370 офицеров, включая 2 генералов и 32 человека в звании от подполковника и выше. Последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли только в самые первые месяцы вторжения в Украину.

При этом нужно отметить, что Москве удалось выиграть время, которое было необходимо для обучения новых офицеров младшего звена - как недавних выпускников военных вузов, так и мобилизованных специалистов. Именно они смогли обеспечить необходимую степень слаженности и взаимодействия разных подразделений.

Судя по публикуемым некрологам, наибольшие потери при отражении контрнаступления понесли подразделения мобилизованных (939 подтвержденных погибших) и добровольцев (668 погибших).

При этом многих недавно подписавших контракты мужчин - также как и в первый год войны - отправляют на фронт в кратчайшие сроки. Например, Николай Попов из села Верх-Чуманка Алтайского края подписал контракт в сентябре, а уже 12 октября он погиб.

Судя по свидетельствам с фронта, большие потери также понесли отряды, составленные из заключенных (их теперь вербует минобороны России). Мы смогли подтвердить гибель на фронте 6 836 заключенных, из них по меньшей мере 280 человек - в ходе отражения контрнаступления. Реальные цифры потерь в этой категории в разы выше.

Нам бывает трудно установить статус ряда погибших, поскольку в официальных сообщениях их называют „добровольцами“ или „рядовыми“, а приговоры также не всегда можно найти в открытых источниках.