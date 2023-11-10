ФОТО | Что происходит? Движение поездов между Таллинном и Тарту нарушено, люди под дождем несколько часов ждут подменные автобусы, некоторые плачут

Около 17 часов стало известно, что, по данным AS Eesti Raudtee, задержка движения может продлиться до 2 часов, по данным Operail, на помощь грузовому поезду отправлен еще один локомотив.

По сведениям, поступившим в редакцию, около 17.00 стало ясно, что поездка будет отменена и пассажирам придется покинуть поезд, поскольку у впереди идущего поезда возникла техническая неисправность.

По словам читателей, в службе поддержки клиентов Elron сообщили, что поиск автобусов на замену может занять до двух часов. „Люди (в том числе уставшие пенсионеры) мерзнут на улице под дождем и не решаются уйти, потому что вдруг приедет поезд“, — возмутился один из читателей.

„Телефон службы поддержки перегружен, сначала сказали, что поезд задержится на 20 минут, потом, что ищут автобусы на замену поезда и это может занять 2 часа!“ - добавил он.

Мяэ подтвердил, что для перевозки людей будут использоваться запасные автобусы. Мяэ не смог сказать, когда автобусы доберутся до поезда.

По словам одного из читателей, часть пассажиров поезда отправилась обратно. Остальных людей перевезет автобус, который прибудет через час. За бортом осталось более ста человек, заказан один автобус, добавил читатель.

„40 минут назад сказали, что через полчаса придут 2 автобуса, но оба поезда были полны людей, стоящих в проходе, мы, хоть убей, в автобусы не поместимся“, - сказал другой читатель в 19:00.

По словам одного пассажира, второй прибывший подменный автобус врезался в первый. Он отметил, что нам, вероятно, придется ждать нового автобуса еще час.

„Один пассажир чуть не расплакался, потому что ему сказали: „Что мы можем сделать, просто подождите!“ — описал он.

По словам представителя Elron, задерживается и поезд Тарту - Таллинн, отправившийся в 16:21.

Elron компенсирует стоимость расписания, если поезд задерживается на 30 минут и более, и для получения компенсации необходимо заполнить форму возврата на сайте Elron: https://elron.pilet.ee/ru/tagastus



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