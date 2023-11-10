„Страх, неизвестность, зависимость, полное неверие правительству и местным властям“ – как прошла забастовка учителей в Нарве

„Я в принципе считаю, что это трагично, что доходит до такого, что правительство опускается до лжи и обмана, – высказал свое мнение Владимир Жаворонков о ситуации в стране, приведшей к забастовке. – Как после этого учителям воспитывать патриотизм, верность государству, как доносить до подрастающего поколения элементарные человеческие ценности, когда с самого верха идут подобные сигналы?!“

По словам Катри Райк, которая и подписывала этот договор, когда еще была мэром города в предыдущий раз, она даже не помнит этого пункта, значит, горячих обсуждений не было, горуправа вряд ли его предлагала сама.

Напомним, что по комментариям нарвских профсоюзов, они отказались от участия в забастовке по двум причинам: наличие пункта о недопустимости проведения забастовок в целях сохранения мира в трудовых отношения, который есть в коллективном договоре, заключенном с городской управой, и тот факт, что организаторы забастовки не провели с ними переговоры, не пригласили к участию.

Среди бастовавших, по словам Жаворонкова, были как члены профсоюза, так и внепрофсоюзные учителя. „Я не являюсь членом профсоюза и никогда им не был, – рассказал репортеру RusDelfi Владимир. – Считаю, что их деятельность в Нарве с советских времен носит беззубый характер, непропорциональный взносам. Подарки на Новый год и экскурсии со скидкой – не в счет, это смешно“. На его взгляд, нарвские профсоюзы просто „не в теме“, они не следят за республиканскими событиями и совершенно не привыкли отстаивать права учителей. „Сфера образования Нарвы тотально политизирована, и по сути здесь сохраняется попросту рабовладельческий строй с бесправием работников“, – сделал вывод Жаворонков.

В кесклиннаской школе в Нарве в предупредительной забастовке учителей участвовали 19 педагогов. В 09:00 они прекратили работу и покинули школу на час: гуляли и пили кофе, чай. Руководителем забастовки в этой школе стал Владимир Жаворонков, учитель истории и обществоведения. Он рассказал, что часть детей, примерно 150-200 человек, пришла на уроки к 10:00. Бастующих учителей либо заменили, либо полностью отменили их уроки.

По словам Жаворонкова, самое важное – не вопрос денег, а вопрос отношения к учителям, вопрос ответственности правительства. „Учитель должен быть уверен в завтрашнем дне, он должен иметь твердую почву под ногами, иначе он перестанет творить и вести за собой, перестанет увлекать молодежь, мотивировать ее, – считает учитель. – Произойдет выгорание и тотальный уход из профессии. Нужен коллективный договор хотя бы на четыре года. Нужно человеческое отношение „парламентских небожителей“, давно оторвавшихся от реальности“. Его прогноз пессимистичный, он не верит, что в ближайшем будущем учителя будут услышаны. „Пока не произойдет значительный откат с уровня знаний, не станет насущной кадровая катастрофа, пока не придут неутешительные первые итоги языковой реформы, мужик – хотя гендерно иначе, видимо, – в правительстве не перекрестится“, – резюмировал Владимир Жаворонков.

Он не удивлен низкой активности учителей в Нарве. „Страх, неизвестность, зависимость, полное неверие правительству и местным властям – вот что в душе у большинства наших педагогов, – конкретизирует учитель. – Но мое мнение неизменно – философия пескаря здесь не поможет, не вывезет. Раб не сможет воспитать свободного и независимого человека. Нужно ценить себя и добиваться того же от других. Труд педагогов обесценен, их роль нивелирована. А ведь они формируют наше будущее, наших детей“.

Философия пескаря здесь не поможет, не вывезет. Раб не сможет воспитать свободного и независимого человека. Нужно ценить себя и добиваться того же от других. Труд педагогов обесценен, их роль нивелирована.

Учителя кесклиннаской школы бастовали в поддержку своих коллег – учителей остальной Эстонии. „Мы должны быть солидарны, только вместе мы сможем чего-то добиться и призвать политиков к совести и к ответу, – говорит учитель кесклиннаской школы. – Да, в Ида-Вирумаа мы получили надбавку, и я много слышал о том, что это причина не высовываться, мол, стыдно, страна заботится о вас, а вы... Я считаю, что это в корне неверно! Многие из наших учителей живут за счет голого оклада. Сегодня тяжело им, завтра – не хватит денег на надбавку, и пострадаем мы“. Руководитель забастовки рассказал также, что перед получением учителями этой надбавки, город снизил свое долевое участие в зарплатах учителей, поэтому зарплаты упали, а надбавку пришлось ждать два месяца, часть надбавок ещё и не выплачена. „Извините, но все это больше похоже на подачку“, – утверждает Жаворонков.

„Мы хотели бы подчеркнуть, что как учителя одной из государственных школ Ида-Вирумаа мы довольны условиями своей работы: новые здания государственных средних школ и учебное оборудование отличные, рабочая среда и психологическая атмосфера в нашей школе очень хорошие, мы имеем творческую свободу“, – написали учителя.

Бастующие учителя собрались на это час в гостинице Inger и обсудили, какие требования для них наиболее важные. Они сформулировали письмо и отправили его в министерство образования и науки. В нем они написали, что поддерживают требования EHL в том, что минимальная заработная плата учителей должна быть увеличена в 2024 году не менее чем на 8%, что на ближайшие четыре года нужно заключить коллективный договор, гарантирующий ежегодное повышение минимальной заработной платы. А также им важна связь между заработной платой учителей начальных классов и минимальной ставкой, а также необходимо, на их взгляд, предоставить дополнительное финансирование местным самоуправлениям.

Ирене Мазото-Рандоя, учитель эстонской гимназии, которая не приняла участие в забастовке, рассказала, что просто ей некогда было узнавать все детали, она не успела вникнуть в этот процесс, поэтому решила, что лучше поможет с лекцией для учеников.

Лариса Жаркова, учитель химии эстонской гимназии в Нарве добавила, что учителя в Ида-Вирумаа чувствуют свою важность и значимость в глазах государства, что очень важно. „К сожалению, такая ситуация далеко не везде, в других уездах Эстонии у педагогов такого ощущения значимости и стабильности нет“, – сказала Лариса. – Поддерживая забастовку, я выражаю солидарность с другими учителями, которые так же ежедневно проделывают важную и очень непростую работу“.

В эстонской гимназии в Нарве решили принять участие в предварительной забастовке работников образования 16 педагогов. Как сказала RusDelfi директор эстонской гимназии Ирене Кяосаар, главный месседж бастующих – учителя благодарны, что в Ида-Вирумаа зарплаты и условия труда учителей хорошие, но они считают, что такие условия могли бы быть везде в Республике.

Свое письмо они завершили так: „Мы хотим, чтобы оплата труда, справедливо оценивающая профессионализм и ответственность учителя, была не привилегией, а нормой“.

В это время, пока бастующие учителя писали письмо, в гимназии Катри Райк, историк, экс-мэр Нарвы, провела лекцию для учеников о том, что такое забастовка. Она рассказала об ее роли в истории вообще и в частности – в Нарве.

„Я считаю, что важно говорить о местной истории, так начинается понимание своей идентичности, рождается чувство родины. Для меня было интересно прочитать лекцию ученикам. Интерес был, по словам Катри, и у ребят. Райк не первый раз выступает перед молодыми людьми, которые не все в достаточной мере владеют эстонским. Она старается задавать вопросы и как-то еще привлекать внимание участников встречи, говорить очень доступно, чтобы ее могли понять все. Что запомнилось – спросила Райк у гимназистов. Ребята ответили ей, что помимо истории о первой забастовке, они хорошо запомнили, как когда-то была граница здесь, в Нарве, между двумя губерниями. И в том числе на улице, где сейчас стоит памятник Пушкину, располагался кабак, часть которого относилась к одной губернии, а часть – к другой. Еще, по словам ведущей лекции, ученики запомнили различные цифры – даты, количество участников первой забастовки в Эстонии, русских и эстонцев. Через интересные факты, считает Райк, можно увлечь молодежь историей.