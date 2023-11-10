Реэмо Вольтри: кажется, правительство теперь хочет найти компромисс в вопросе зарплаты учителей

„Если во вторник премьер-министр сказала, что нет никакой возможности даже на последующие годы подписать соглашение, то сегодня министр образования заявила, что такое желание у правительства всё-таки есть“, - сказал Вольтри.

Он отметил, что в вопросе зарплаты работников сферы образования в будущем году правительство находилось на жесткой позиции. „Представитель правительства счел, что рост зарплаты учителей в 1,7% всё же достаточный“, - заметил Вольтри.

По словам руководителя EHL, государственный примиритель в предстоящую среду сделает сторонам переговоров примирительное предложение. Для рассмотрения предложения дается три дня, и 20 ноября стороны должны сообщить, согласны ли они с ним.

Вольтри подтвердил, что если предложение одной из сторон не подойдет, то работники сферы образования организуют уже более продолжительную забастовку. „Но мы должны предупредить о ней за две недели, так что забастовка не сможет состояться до середины первой недели декабря“, - повторил Вольтри сказанное им ранее о возможности декабрьской стачки.

„Тогда уже посмотрим, как долго продлится забастовка. То, как долго правительство хочет наносить ущерб образованию нашей молодежи, - это уже в его собственных руках“, - отметил Вольтри.

Как сказал председатель EHL, у него всё-таки осталось впечатление, что у правительства есть желание найти компромисс. Если только речь идет не о введении в заблуждение, чтобы просто затянуть дело“, - добавил он.

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