10.11.2023, 17:31
СЕЙЧАС на DELFI TV | Сможет ли латвийский клуб нанести лидеру эстоно-латвийской баскетбольной лиги первое поражение?
ФОТО: | Delfi Meedia
В эстонско-латвийской баскетбольной лиге Paf „Калев/Крамо“ сыграет дома с латвийским клубом „Огре“. Начало матча в 18:30.
„Калев/Крамо“ начал сезон с семи побед подряд и продолжает лидировать в объединённой лиге. „Огре“ выиграл пять и проиграл четыре матча и пока занимает 9-е место. В последний игре „Огре“ обыграл украинский „Прометей“, чемпиона объединённой лиги прошлого сезона, и „Калев/Крамо“ является единственной командой, которая идет без поражений.