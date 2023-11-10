СЕЙЧАС на DELFI TV | Сможет ли латвийский клуб нанести лидеру эстоно-латвийской баскетбольной лиги первое поражение?

„Калев/Крамо“ начал сезон с семи побед подряд и продолжает лидировать в объединённой лиге. „Огре“ выиграл пять и проиграл четыре матча и пока занимает 9-е место. В последний игре „Огре“ обыграл украинский „Прометей“, чемпиона объединённой лиги прошлого сезона, и „Калев/Крамо“ является единственной командой, которая идет без поражений.

Ассистент тренера „Калева“ Индрек Рейнбок прокомментировал предстоящий матча так: „В этом сезоне „Огре“ изменил свой состав, но сохранил свой характерный стиль. Ветеран Кристапс Даргайс и недавно перешедший Джонсон создают моменты для остальных и сами по себе являются опасными игроками. „Огре“ играет в быстрый и агрессивный баскетбол с большим количеством опасных разрезов и бросков из-за трёхочковой линии. Это команда, за которой нужно следить всем в лиге“.