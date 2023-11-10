10.11.2023, 17:10
ВСЁ О ЗАБАСТОВКЕ | Деньги, нагрузка, настроение и даже автоналог! На что жалуются эстонские учителя(9)
Большой репортаж RusDelfi
ФОТО: | Delfi Meedia
Предупредительная забастовка учителей прошла 10 ноября по всей Эстонии. Корреспонденты RusDelfi побывали в трех учебных заведениях Таллинна и увидели, как проходила забастовка.
Все темы сводятся к одной — забастовке
Пятница. 8:45. Возле Таллиннской Ляэнемереской гимназии удивительно тихо: нет спешащих на уроки детей, парковка для родителей — пуста. Сегодня, 10 ноября, весь педагогический состав этого учебного заведения вышел на предупредительную забастовку.
Двери для учеников гимназия откроет к 10 утра, а пока в школу заходят учителя.