Новости Эстонии
10.11.2023, 17:10

ВСЁ О ЗАБАСТОВКЕ | Деньги, нагрузка, настроение и даже автоналог! На что жалуются эстонские учителя

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Большой репортаж RusDelfi
В 9 утра в Эстонии началась забастовка учителей
В 9 утра в Эстонии началась забастовка учителей
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia

Предупредительная забастовка учителей прошла 10 ноября по всей Эстонии. Корреспонденты RusDelfi побывали в трех учебных заведениях Таллинна и увидели, как проходила забастовка.

Все темы сводятся к одной — забастовке

Пятница. 8:45. Возле Таллиннской Ляэнемереской гимназии удивительно тихо: нет спешащих на уроки детей, парковка для родителей — пуста. Сегодня, 10 ноября, весь педагогический состав этого учебного заведения вышел на предупредительную забастовку.

Двери для учеников гимназия откроет к 10 утра, а пока в школу заходят учителя.

„В забастовке участвует 100% учителей, кроме тех, кто находится на больничном или у них запланированы курсы. Фактически, весь наш коллектив“,

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