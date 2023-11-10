ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 33-летней женщины

В 10 часов утра в среду, 8 ноября, в центр тревоги поступило сообщение о том, что близкие не могут связаться с 33-летней Хилле. Последний раз женщину видели 8 ноября около полуночи на улице Туру в Тарту, когда она направлялась в сторону центра города.

Полиция пообщалась с родственниками и знакомыми женщины и проверяет возможные места, куда та могла пойти.

Рост Хилле 174 см, волосы темно-каштановые. Была одета в черную куртку в белый горошек и темные джинсы. Полиция просит всех, кто видел Хилле или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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