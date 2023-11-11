ВИДЕО | Нина Петрыкина заняла 4-е место на этапе Гран-при в Китае
В субботу завершился один из этапов серии Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Китае. Лучшая фигуристка Эстонии Нина Петрыкина заняла 4-е место (188,04 балла).
Победительницей соревнований в женском одиночном катании стала Хана Йосида из Японии, которая по итогам двух программ - короткой и произвольной - набрала 203,97 балла.
На втором месте еще одна японская фигуристка Ринка Ватанабе - 203,22. Третье место заняла Луна Хендрикс из Бельгии (201,49), опередившая эстонскую фигуристку почти на 14 баллов.
По сумме двух программ 19-летняя Петрыкина набрала - 188,04 балла.
Петрыкина, занимавшая четвертое место после короткой программы, в субботу набрала 125,46 балла за произвольную программу и осталась на четвертом месте. Эстонская фигуристка упала на тройном флипе, затем не смогла чисто приземлиться на двойном тулупе, но с остальными техническими элементами справилась хорошо.
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