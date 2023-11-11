ПРЯМОЙ ЭФИР | Нина Петрыкина борется за медали на этапе Гран-при в Китае

За короткую программу в пятницу 19-летняя Петрыкина получила 62,58 балла. Нина Петрыкина начала программу с трех чистых прыжков, но потеряла несколько баллов на тройном тулупе.

Первое место в короткой программе заняла Луна Хендрикс из Бельгии, получив от судей 70,65 балла. Второе и третье места заняли японские фигуристки Ринка Ватанабэ (65,09) и Хана Ёсида (64,65).

Рекорд эстонской фигуристки в короткой программе составляет 68,00 балла, в этом году в своих лучших соревнованиях она набрала 65,02 балла.

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